Hugo Díaz, la última bala de Manix Mandiola

Hugo Díaz se ha convertido en el "salvador" del Atlético Baleares en las últimas jornadas.

El cordobés dio la victoria a los blanquiazules, el pasado fin de semana, saliendo del banquillo. Anotó en el minuto 88 contra el Levante Atlético y ya lo había hecho, con dos tantos en el 85 y 94 contra el Teruel.

Díaz explica en Ser Deportivos Baleares que "es el devenir del equipo y de los partidos. Se complican al final".

Sin embargo, no tiene problemas en asumir el papel que le ha otorgado el entrenador, Manix Mandiola, de salir en las segundas partes y revolucionar el partido: "Yo estoy involucrado con el equipo. Los cambios siempre tienen que sumar, pero espero no salir siempre con la presión de marcar el gol del partido, también puedo salir con un 3-0", dice entre risas.

El atacante recibe de buen grado la presión de tener que anotar en los últimos minutos de encuentro. "Estoy teniendo buenos números jugando en banda, pero realmente haciendo de segunda punta". Cree que por su forma de jugar "soy del agrado del entrenador y tengo la complicidad con la afición".

Estamos a cinco puntos del quinto y eso te permite tener un fallo. Si en la jornada 30 seguimos estando arriba tendremos que apretar todos para luchar por algo que queremos.

No hemos dado con la tecla de los goles encajados y no hay que personalizar porque no es fallo del portero o un defensa. Hay que hacérselo mirar.