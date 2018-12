Vecinos de Puerto Lumbreras contra una residencia de mayores junto a sus viviendas

Hasta una treintena de propietarios y vecinos de Puerto Lumbreras se han constituido en plataforma para mostrar su oposicion a la construcción de una residencia de mayores en las inmediaciones de sus viviendas.

Son propietarios del entorno de la calle Nueva y calle Tómbola del municipio lumbrerense. Allí el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ya ha concedido los permisos y licencias para la construcción de una residencia privada con capacidad para atender a casi un centenar de mayores.

"No nos oponemos en ningún momento a que se instalen en Puerto Lumbreras las residencias que sean necesarias, pero no a cualquier precio y en una zona donde consideramos que no se cumplen las condiciones", sostiene Francisco Sosa, portavoz de esta plataforma.

Señalan los vecinos que esta parcela no cuenta con las condiciones de espacio ni de acceso, ni tampoco se encuentra adecuada para el saneamiento que requeriría un centro de este tipo. Sostienen también que el proyecto no respeta las normas urbanísticas subsidiarisa que a día de hoy están en vigor en Puerto Lumbreras tras la suspensión del Plan General.