Alumnos de Maristas conviven con usuarios de Hermanas Hospitalarias Palencia

En una experiencia que puede calificarse de inolvidable, alumnos de primero de bachillerato del colegio Maristas de Palencia han protagonizado una convivencia con usuarios del Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias. Este hecho no podía pasar desapercibido para el equipo de reporteros de Radio Gurugú. Algunos ya conocían el centro. Otros no, y reconocen que tenían una idea preconcebida que no se correspondía con la realidad.

Esta es la parte importante de la convivencia entre estudiantes, alguno de ellos incluso es voluntario, y usuarios de Hermanas Hospitalarias. Romper tabúes, estigmas. Como dato curioso, en la entrega sonora que adjuntamos, comprobaréis cómo se tornan los papeles; y los entrevistados pasan a ser entrevistadores. Vamos pues con una nueva entrega de nuestra sección semanal. Este es el resultado. Esperamos que lo disfrutéis.