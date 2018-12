Contra el catarro y la gripe, las tres "P": Paracetamol, pañuelo y paciencia

Profesionales de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea (SNS-O) recomiendan a la ciudadanía unos correctos autocuidados frente a las enfermedades propias de esta época del año como son la gripe y el catarro. En estas fechas próximas a la llegada del invierno, recuerdan que la gripe y el catarro no son la misma patología y que se han de afrontar de manera distinta. Se recomienda curtir el botiquín de las tres P: pañuelo, paracetamol y paciencia. Pablo Aldaz, médico de familia, asegura que: “hay una cosa que hay que recalcar, los médicos no curamos ni catarros ni gripes. El tratamiento es siempre sintomático y la gente lo tiene que tener muy claro. En los casos de catarro ni siquiera los médicos de atención primaria tendríamos que ver esos cuadros, porque ya digo que son cuadros que hay que curar en casa con sentido común. En el caso de la gripe nos pasa lo mismo. Hay grupos de riesgos, pero el resto de la población, el 90% no tiene que hacer nada, más que tratamiento sintomático”.

Insisten en que en ninguna de las dos enfermedades está indicado tomar fármacos. “El antibiótico no sirve ni para los catarros ni para la gripe. Si nosotros utilizamos antibióticos lo único que vamos a hacer, seguramente, es crear resistencias y no va a mejorar en nada el cuadro”, afirma el médico Aldaz.

Recomiendan no acudir al médico cuando se presenta un cuadro como estos, si no se pertenece a un grupo de riesgo. Aldaz explica que: “ni a hospitalarias ni a extrahospitalarias. Ya sería dudoso en gente joven normal, con un catarro, que tuviera que acudir a un centro de salud porque estas personas son contagiosas. Pueden contagiar a quienes estén allí y además contagiarse de alguna otra enfermedad”.

Recuerdan que hay métodos caseros muy eficaces, como por ejemplo, tomar leche con miel para la irritación de garganta y poner en la cabecera de la cama una cebolla troceada para aliviar la tos.