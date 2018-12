Susto en Ence

Ence dijo hoy en un comunicado que el incendio fue "un equipo de la biofábrica de Lourizán" y anuncia que analizará las causas. Además, destaca que no se produjeron daños personales y que la totalidad de los trabajadores están "en perfecto estado".

Aunque las llamas alcanzaron una importante altura y generaron una densa columna de humo, la empresa subraya que el humo no afectó a las poblaciones circundantes. Son aspectos que confirman también los Bomberos de Pontevedra que acudieron a extinguir totalmente las llamas.

El Concello de Pontevedra culpa a ENCE del incendio de esta mañana por estar haciendo obras sin licencia municipal. Afirma el Concello que el incendio se da en una torre de refrigeración que ENCE estaba desmantelando, en unas obras que no tienen licencia municipal y de las que no estaban informados. Es decir, culpa ENCE del incendio, que se hubiera evitado si no se hubieran hecho esos trabajos.

Explica la concelleira que en este caso, al ser una iniciativa privada, no basta con el permiso de la Xunta y anuncia que en las próximas horas remitirá a la empresa una orden de paralización de estas obras.