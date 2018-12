"Nos está dando un poco de vida la liga y tenemos que aprovecharlo. Estamos empatados ahí abajo, ganas un par de partidos y te pones en mitad de la tabla. Nosotros estamos bien y tenemos en la cabeza que todo está muy empatado". Con estas palabras resume Miquel Salvó el sentir de la plantilla del Delteco GBC cuando se le pregunta por la trascendencia del partido de este sábado en Illunbe contra Murcia. Los donostiarras están abajo con dos victorias y ganar a un rival directo sería volverse a meter de lleno en la pelea por una salvación en la que están trabajando con mucho ímpetu.

"Es una semana importante, es el siguiente partido, es un equipo muy fuerte físicamente, que juega muy al limite de lo agresivo, y tenemos que estar preparados, porque es uno de los que podemos sacar. Hay partidos que tienen un poco más de importancia, porque es uno de los partidos marcados en rojo y vamos a por ello", explica Salvó, que pide el apoyo de la grada. "Necesitamos Illunbe, los partidos que hemps sacado la grada tenía muy buen aspecto, así que necesitamos su apoyo para sacar ese partido juntos. Nsotros estaremos muy implicados, porque a nada qwue baje uno, se nota. La defensa será clave, el acierto hemos estado regular. Pero la defensa será vital porque ellos juegan muy cerca del aro y muy agresivo", añade.

Al catatlán le tocará bailar con el más complicado, su pívot Rojas, que ya el año pasado le sacó del partido. "Es muy duro, hace su partido y yo tengo que estar centrado, que no me pase lo del año pasado para que no me lleve a su territorio. Sabes que nos van a dificultar los pases y llevarán hacia su juego, y tengo que seguir mi linea de trabajo, y tratar de igualar su nivel agresivo". Será otro aprendizaje más para un jugador que lleva toda la temporada cerca de ser convocado con la selección por Scariolo. "Estaba en la prelista, me pidieron documentos y eso, pero tampoco es algo que me quita el sueño. Me haría ilusión, pero sigo el trabajo con mi equipo. Estoy contento porque es reflejo de que lo estoy haciendo bien".

Dani Pérez, el timón hacia la victoria

Por su parte, su compañero Dani Pérez, encargado de llevar la batuta del juego, señala a la Cadena SER que hay que asumir que es un partido clave, pero no cargar de presión a la plantilla. "Es semana importante, porque venimos de semanas difíciles y de un parón largo. Somos los primeros que sabemos que es un partido importante, pero de ahí a decir que la temporada depende de ese partido no creo que sea lo adecuado. La presión nos la ponemos nosotros, sabemos que tenemos que dar nuestra mejor versión, pero con tranquilidad", explica Dani Pérez, que lanza un mensaje claro a la afición del GBC. "Les aseguro que el equipo se va a dejar la piel, confiamos en seguir la misma línea, llegarán las victorias, esperemos que esa pizca de suerte ahora nos acompañe, y que anime porque van a dsifrutar con el equipo".