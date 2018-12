La concesionaria del parking de José Zorrilla deberá asumir el coste de las intervenciones realizadas

El Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 1 de Segovia ha dado la razón al Ayuntamiento ante el recurso interpuesto por la empresa Construcciones y Obras Llorente encargada del parking de José Zorrilla, contra el acuerdo del Pleno por el que se rechazó el cese definitivo de la actividad en el aparcamiento, la subrogación del trabajador y se imponía la obligación a la empresa de subsanar los desperfectos.

La sentencia viene a decir que no corresponde al consistorio subrogar el contrato de trabajo del empleado del aparcamiento, sino a la concesionaria por despido improcedente del trabajador. Que no es conforme a Derecho la decisión unilateral de la concesionaria de abandonar en la fecha que lo hizo, la actividad del aparcamiento y que la concesionaria debe dejar la instalación en perfectas condiciones, lo que no hizo.

Toda la inversión llevada a cabo por el consistorio en el parking y que está concluyendo deberá ser asumida por la empresa, que se la condena en costas por importe máximo de 2.500 euros.

Asimismo, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha señalado espera que las obras estén finalizadas a últimos de diciembre. Cerca de los 200.000 euros alcanzan ya el arreglo de los desperfectos.