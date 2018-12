La importancia de la emigración académica

La Universidad de Huelva ha llevado a cabo una Jornada muy interesante sobre "La importancia del intercambio universitario como instrumento de conocimiento y desarrollo de los pueblos". Los invitados fueron de primera división: María Teresa Fernández de la Vega, la presidenta del Consejo de estado; Ndioro Ndiayé , la ministra de presidencia de la República de Senegal, Roger Tsafack, el Rector de la Universidad Dschang, Camerún y Reyes Alejano, la vicerrectora de internacionalización de la Universidad de Huelva. Ponentes de altura para hablar de cómo ese intercambio de culturas nos enriquece a todos.

Ayudar a la educación en África, contribuye al desarrollo de las naciones y controlaría la emigración, porque nadie se quiere ir de su tierra por el gusto de viajar. Un claro ejemplo son las estudiantes africanas becadas para estudiar en la Universidad de Huelva. Una de ellas es Filomena Avomo, de Guinea Ecuatorial. El padre de Filomena trabaja en el campo, allí en su pueblo Ncuaesis, distrito Mbini, en la provincia litoral. Está estudiando Comunicación audiovisual y nos acompaña en este programa con unas declaraciones deliciosas.

Los consejos de Max. El derecho de auxilio en el mar

El pesquero español 'Nuestra Madre de Loreto' entregó el domingo a Malta a los once inmigrantes náufragos rescatados cerca de las costas de Libia poniendo fin así a varios días de incertidumbre. Entre los inmigrantes hay nueve hombres y dos menores de edad que han sido trasladados del pesquero español al buque 'AFM' cuando se encontraban a 13 millas náuticas de Malta. Finalmente han desembarcado en el muelle de Haywharf, en La Valeta, informa el periódico 'The Times of Malta'.

Sones del Mundo nos descubre el Villancico

Esta semana, el etnomusicólogo de Espacio de encuentro, José Carlos Belmonte, inicia una serie de villancicos, que nos anuncian la inminente navidad. Para comenzar, nos transporta al siglo XV, con una composición de Juan Del Encina titulada: "Hoy comamos y bebamos"