A octavos con sufrimiento

Se clasificó y eso era lo más importante, pero no hay derecho a que el Sevilla le haya hecho pasar a sus incondicionales el mal rato que les hizo pasar ante el Villanovense, rival de Segunda B y de la zona baja. No es que pusieran en apuros al Sevilla pero cada acercamiento, cada córner lanzado por los extremeños, aumentaba las pulsaciones de los aficionados sevillistas que esperaban mucho más de su equipo.

Definitivamente, la segunda línea del Sevilla no da la talla. Al menos, el nivel que precisa este club aspirante a todo en los torneos del KO y que, de momento, se codea con los grandes en las alturas de la clasificación liguera. Machín no pudo hacer todas las rotaciones que hubiese querido por el mal resultado obtenido en la ida en Villanueva de la Serena. Es más, jugadores con peso específico como el 'Mudo' Vázquez o André Silva salían en el once inicial. Incluso, como la eliminatoria no se resolvía, tuvo que sacar a todas sus estrellas conforme iba avanzando la segunda mitad. Pero ni por esas.

El Sevilla llegaba a la recta final del partido sin hacer el segundo tanto que hubiese devuelto la tranquilidad al Sánchez Pizjuán. Ni siquiera con Ben Yedder, Banega y Sarabia, que no pudieron descansar y tuvieron que jugar unos minutos. Gnagnon, Arana, Promes, Nolito o Muriel, demostraron que no están para ser titulares en el Sevilla. Algunos, ni siquiera para estar en una plantilla claramente mejorable, por mucho que diga Caparrós. Sólo Muriel, a quien Isma Gil, portero del Villanovense le hizo un claro penalti que permitió marcar al Sevilla el único gol de la eliminatoria, aportó algo, aunque solamente en esa acción. Pero el colombiano cada vez que tiene posibilidad de marcar se le nubla la vista.

Lo mejor, la clasificación. El jueves 13 de diciembre estarán los de Machín en el bombo de octavos pero deberán mejorar mucho la imagen si quiere volver a hacer cosas importantes esta temporada.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC (1): Juan Soriano, Promes, Mercado, Amadou, Gnagnon, Arana, Roque Mesa, ‘Mudo’ Vázquez (Banega, minuto 77), Nolito, Muriel (Sarabia, minuto 85) y André Silva (Ben Yedder, minuto 66).

CF Villanovense (0): Isma Gil, Álex Romero, Javi Sánchez, Esteban Muñoz, Xiscu, Pajuelo, Sergio Domínguez (Leiva, minuto 83), Poley (Carrasco, minuto 70), Borja García, Raíllo y Leandro (Pedro Montero, minuto 63).

Gol: 1-0, minuto 47: André Silva.

Árbitro: Medié Jiménez, catalán. Amarilla para Javi Sánchez.