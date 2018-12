Benimaclet se opone al proyecto del PAI si no se reduce la edificabilidad

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimaclet muestra su oposición al proyecto de construcción de Metrovacesa en el PAI del barrio si no rebaja la edificabilidad prevista por la promotora inmobiliaria de 1.345 viviendas, con torres de 30 plantas.

La propuesta presentada ayer por Metrovacesa recoge las líneas básicas de actuación de la propuesta que hicieron los vecinos excepto en este punto, en la reducción de la edificabilidad. Creen que los edificios concentrados en los extremos de la Ronda Norte serán una barrera entre el barrio y la huerta.

El presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, Antonio Pérez, tiene claro que si no hay edificabilidad, no hay servicios pero se tiene que hacer de manera razonable y no atendiendo a criterios de aumento de población de hace 30 años. Pérez explica que han hablado con los partidos políticos y con Metrovacesa y ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que es quien tiene que marcar el paso.

Por su parte, la plataforma Cuidem Benimaclet presentará el martes en el consistorio mil solicitudes formales para frenar el plan.

Sobre este asunto el alcalde, Joan Ribó, coincide con los vecinos en que hay revisar la edificabilidad del proyecto para mejorarlo. Dice que el plan tiene una parte positiva porque respeta parte del debate que se hizo con los movimientos vecinales pero hay que estudiarlo en detalle.

Algo que también exigen sus socios de Gobierno de València en Comú. La portavoz de la formación, María Oliver, dice que siempre que se pueda empezar de cero una planificación especulativa del PP será bueno para la ciudad y si tenemos que crecer, que sea para los que no tienen recursos y no para los especuladores. València en Comú solicitará a los servicios jurídicos municipales un informe que estudie la viabilidad de la propuesta de desclasificación del suelo y las posibles consecuencias jurídicas que comportará.

Sin embargo, la portavoz socialista, Sandra Gómez, carga contra las incoherencias, dice, de sus socios de gobierno. A Gómez le sorprende que se desdigan sobre un proyecto ya acordado. Cree que hay que garantizar zonas verdes y equipamientos sin olvidarse de la importancia de la vivienda para que la ciudad no esté paralizada.