El campo colapsa Zaragoza

Bajo el lema "Por un campo vivo y con futuro" alrededor de 300 tractores han tomado las calles de Zaragoza para exigir medidas fiscales que ayuden al sector a recuperarse.

Desde ARAGA, UPA Aragón y UAGA denuncian que la subida de los insumos repercute de forma muy significativa y de manera negativa en la renta agraria. Javier Penella, secretario general de UAGA, denuncia que "en la última década los agricultores han perdido un 16% de renta". Situación que se ha visto agravada por la subida del petróleo, lo que han considerado "la gota que ha colmado el vaso". El incremento del petróleo ha ascendido hasta los 87 céntimos, sin embargo la tonelada de cebada se paga al mismo precio que en los años 80, 170 euros.

Desde ARAGA, Javier Calvete asegura que esta situación se debe a la subida del petróleo, a los insumos y a las políticas agrarias que son insuficientes. Calvete dice que las ayudas europeas son a pesar de tenerlas no son suficientes. "Los pueblos están vacios y con esas ayudas no compensa quedarse, no hay jóvenes en los pueblos porque no están recibiendo las ayudas en tiempo y forma, es todo papel".

Exigen un IVA superreducido del 4%, una bajada en el IRPF del 35% al 15% y una mejora del Plan Revone así como su permanencia. Quieren políticas agrarias justas. Enrique Arceiz de UPA Aragón denuncia que están hartos de la situación en la que se encuentra el sector "no entendemos que los precios se estanquen y los impuestos sigan subiendo". Cada año la situación es peor, denuncian que las PAC cada vez son menores y están "obligando al cierre de explotaciones. "Los jóvenes no quieren entrar en el sector poque tienen que hacer inversiones que después no ven recompensadas".

Los agricultores aragones esperan que estas movilizaciones se den en el resto de comunidades y lleve al Gobierno o los Gobiernos autonómicos a tomar medidas que realmente ayuden a que el sector se recupere.