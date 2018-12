Fran: "Pido perdón a la afición"

"¿Un mensaje? estamos muy dolidos por la imagenporque la idea era dar una buena imagen en el campo del Villarreal, aunque sabíamos que era un encuentro muy complicado, sabíamos que no seia fácil pasar de ronda. Lo importante al final del partido era no tener más lesionados en el encuentro de vuelta de la Copa del Rey e el Estadio en el Estadio de la Cerámica. No hubo partido durante la segunda parte".

"El 8-0 es un impacto y queríamos juntarnos más en la segunda mitad del partido, hemos jugado poco con la cabeza y mucho con el corazón, pero no hemos podido estar a la altura de un partido de competición oficial".

"No hemos estado bien y tenemos nuestra responsabalidad, lo importante para nosotros es el partido del sábado. Espero que no nos haga daño en el partido del próximo sábado en el campo del Oviedo. No ha sido el palo más duro en mi carrera, aunque sí a nivel resultado. La Copa del Rey era un premio para el Almería, para el club, para todos... hemos hecho debutar a bastantes jugadores del filial del Almería, pero el Villarreal ha puesto todo en el campo y ha sido muy superior desde el primer minuto hasta el último. La distancia con el Villarreal ha sido muy grande".

"Ha habido mucha diferencia y debemos levantarnos todos. Hay que estar tranquilos porque la temporada es muy larga y a la afición pido perdón, aunque sé que saldrán ahora muchas críticas por la alineación que he sacado, pero es muy parecida a la del partido de ida en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Este partido no es digno para nuestra afición, para nuestro club. Siempre hemos priorizado la Liga sobre la Copa del Rey".