María del Carmen Peral, segundo premio Tesis doctoral sobre violencia contra la mujer

La abogada iliturgitana, María del Carmen Peral López ha sido galardonada con el 2° premio Tesis doctoral sobre violencia contra la mujer de la Delegación del Gobierno para la violencia de género. El estudio premiado versa sobre la práctica judicial en los delitos de malos tratos. Patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas. María del Carmen Peral apunta, en declaraciones a SER Andújar, que se trata de un reconocimiento público hacia la labor que realizan las personas que están investigando sobre esta materia y que coinciden a la hora de señalar que las grandes víctimas no solo son las mujeres que padecen los maltratos sino también son víctimas los hijos de las madres maltratadas. “Las medidas de protección que establece la Ley 1/2004, del 28 de diciembre sobre Violencia de Género, así como el artículo 158 Código Civil, lamentablemente no se aplican como deberían, y por tanto, los menores quedan desprotegidos bajo argumentos como, por ejemplo, el que un padre tiene derechos aunque el interés superior del menor está justo en no separarlo del padre, que es el maltratador de la madre y que utiliza en mucha ocasiones a los hijos para seguir maltratando a la madre después de la denuncia”, sentencia María del Carmen Peral.

Con estos galardones se pretende promover trabajos de investigación en la materia, reconociendo y recompensando a las personas autoras de las tesis doctorales que contribuyen a mejorar el conocimiento de la dimensión, consecuencias y características de la violencia sobre la mujer, así como los medios para evitar esta lacra social.

Por último, cabe recordar que, María del Carmen Peral López también fue galardonada con el Premio Internacional de Investigación Victoria Kent por un trabajo violencia de género.