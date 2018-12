Tras la muerte de un pasajero denuncian la falta de desfibriladores en los autobuses de la línea Ávila-Madrid

La 'Plataforma Abono E' ha denunciado que un pasajero de la línea regular Ávila-Madrid ha fallecido este miércoles en el autobús, al parecer de un infarto, pese a los esfuerzos del resto de los viajeros que han intentado hacerle la reanimación cardiopulmonar.

El fallecido, M.A.P., viajaba en el autobus que sale de Ávila a las 6.40 y se ha desmayado durante el viaje. Marta García, portavoz de la Plataforma, denuncia que ese autobús en concreto no lleva desfibrilador, pese a que es una de las condiciones que se recojen en la concesión de la línea que gestiona la empresa Jiménez Dorado.

Según la portavoz de la Plataforma el problema no es solo que hay autobuses que no llevan estos dispositivos sino que además los conductores no tienen formación para utilizarlos.

Y no es la única queja. Desde hace tiempo los usuarios protestan por mal estado de algunos de los autobuses que realizan ese recorrido: falta de calefacción, cinturones de seguridad que no se anclan, falta del espacio requerido entre asientos, son algunos de los problemas .

Desde la plataforma han solicitado una reunión con el subdegado del Gobierno, Arturo Barral, ya que la concesión es de titularidad estatal. Les recibirá este viernes.