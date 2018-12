La Diputación aprueba el presupuesto de 2019 con la ausencia del grupo popular

El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado, con el apoyo del grupo socialista, los presupuestos para el 2019. Debate tenso en el que finalmente el grupo popular ha abandonado el salón de plenos, antes de la votación. Finalmente no se han registrado ni abstenciones ni el voto en contra que había anunciado, previamente, su portavoz, Adrián Fernández.

Momento en el que los diputados de la bancada del Grupo Popular abandonar el salón de plenos / Cadena SER

Anticipos de los FEDER a los Ayuntamientos

Un presupuesto que asciende a 129 millones de euros, con la gran novedad, como ha destacado la portavoz del equipo de gobierno, Lidia Molina, el anticipo previsto de 20 millones de euros a los municipios que han solicitado fondos FEDER siendo la de Ciudad Real la única Diputación que adelantará ese dinero de las subvenciones europeas, para que puedan realizar las obras previstas.

Ha sido precisamente éste precisamente uno de los puntos de la discordia. El portavoz del grupo popular advertía que estos fondos no son de la competencia de la Corporación, sino de la Junta y los calificaba de "bienquedas", hacia el gobierno de Castilla La Mancha, advirtiendo que los consistorios más pequeños se verán perjudicados. Fernández ha tachado estos anticipos de electoralistas denunciando que es un presupuesto tacaño porque, en otro orden de cosas, se va a castigar a los trabajadores de la Diputación fijando una subida salarial del 1,25 por ciento para el próximo año, cuando todas las Administraciones van a asumir un incremento del 2,5.

Presupuesto con corazón

Calificativos que ha rechazado la portavoz del grupo socialista, dejando claro que de estos anticipos se pueden beneficiar todos los Ayuntamientos sin importar color político ni tamaño; insistía que se trata de un presupuesto con corazón que atiende las necesidades de la provincia especialmente al empleo con planes específicos dotados con 33 millones de euros.

Ha sido en el cierre de debate, donde interviene, como es costumbre el presidente Jose Manuel Caballero cuando los populares se han marchado, sin votar. Caballero ha puesto en evidencia que precisamente ha sido el Ayuntamiento de Malagón, uno de los que no se han acogido a las subvenciones de los fondos FEDER.

Además ha hecho constar además que es uno de los municipios que en los últimos 10 años más dinero ha recibido de la Diputación, -800.000 euros- para advertir que la Diputación no mira siglas políticas. Intervención en la que ha puesto de manifiesto, que esta localidad, Malagón, es de las que más población ha perdido, por encima de la media provincial, con 626 habitantes que se han marchado. Referencias a su gestión que han ofuscado al portavoz popular que ha decidido abandonar el debate más importante del año en la Diputación.

AUDIO/ Intervención del presidente de la Diputación cuando abandonaban la sesión:

Tras su finalización el portavoz popular Adrián Fernández no ha ocultado su malestar, lamentando que el presidente de la institución provincial no haya actuado como tal y haya primado el interés partidista. "Estoy ejerciendo mi labor como portavoz de la oposición no como alcalde de Malagón, él es el presidente de la Diputación no el alcalde de Malagón para cerrar un debate hablando de mi pueblo".

AUDIO/ Intervención del portavoz, Adrián Fernández tras la salida de los parlamentarios populares: