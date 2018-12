El Numancia ofrece 40 becas en su convenio con la Obra Social de La Caixa

Hoy miércoles 5 de diciembre ha tenido lugar en la sala de reuniones de la sede del C. D. Numancia de Soria la firma del Convenio entre La Caixa y la Fundación C. D. Numancia por el que se establecen becas de ayuda a los jóvenes deportistas que pertenecen al fútbol formativo del equipo rojillo. En la firma de este convenio de colaboración han estado presentes Rodrigo Martínez, director de la oficina principal que La Caixa tiene en Soria, y Víctor Martín, director general del C. D. Numancia.

Gracias a este convenio, la Fundación C. D. Numancia abre dos líneas de ayudas. Una, de diez becas, destinada a las familias de deportistas del fútbol base numantino con dificultades económicas, de 150 euros cada una, y otra de 30 becas de 100 euros, destinada a aquellos canteranos que destaquen por sus cualidades educativas y formativas.

El convenio lleva vigente desde el año 2012 y se renueva cada temporada, por lo que alrededor de 170 canteranos se han visto favorecidos por esta línea de becas. La primera cuantía aportada por La Caixa fue de 2.000 euros, luego pasó a 2.500 los dos años siguientes, 3.000 euros desde hace dos años y este año pasa a 4.500 euros, “una cantidad que supone un aumento del cincuenta por ciento y que reafirma el compromiso de la obra social La Caixa con el fútbol formativo y con su responsabilidad social en la sociedad”, según ha manifestado Rodrigo Martínez.

Víctor Martín ha querido agradecer a La Caixa la continuación de este convenio que se renueva año a año desde 2.012, “ya que para nosotros es una satisfacción que se vea al Numancia como una herramienta fiable para llevar a cabo este tipo de acciones como la que hace la Obra Social de La Caixa, facilitando la integración de varios jóvenes en la cantera, aliviando y ayudando a las familias en peor situación. La Caixa es un ejemplo de compromiso social en este país”. “Además, que cuarenta jóvenes del fútbol base rojillo puedan acceder a estas ayudas supone más de un diez por ciento del total de canteranos numantinos”, ha afirmado.

Por su parte, Rodrigo Martínez ha manifestado que “para La Caixa es muy grata la renovación de este convenio, ya que va muy ligado al apoyo y a la ayuda a todo tipo de personas que lo necesiten, y si es niños o jóvenes todavía con más motivo”.