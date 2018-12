Elías Terés: "La plantilla aún no ha mostrado su auténtico nivel"

Elías Terés, segundo entrenador del Río Duero Soria, compareció este miércoles en rueda de prensa. Después de la derrota de este pasado sábado en Vecindario, el cuadro soriano recibe este sábado a Teruel en Los Pajaritos (19.15 h.). El objetivo, como siempre, rascar algún punto ante los aragoneses, pero principalmente recuperar a un equipo tocado.

Terés analizaba en primer lugar el desarrollo del último partido en tierras canarias, en el que el Río Duero Soria empezó ganando 0-2 para acabar cayendo 3-2: “Los dos primeros es que jugamos con vecindario tácticamente se jugó nivel muy muy bueno en el que el estudio del rival que hicimos acertó con lo que luego nos encontramos en el campo. De hecho creo que es el partido en el que más triple bloqueo hemos podido hacer, porque las opciones del colocador las teníamos bien estudiadas. El saque lo dirigimos bien e hicimos daño y los atacantes que menos balones sabíamos que acataban les dejamos un poco de lado y acertamos. Sin conseguir tampoco unos números espectaculares en ataque, porque tampoco es que estuviéramos muy bien, pero tácticamente sabíamos lo que hacer en cada jugada. A partir del tercer set Vecindario cambió al opuesto, pasó de estar el opuesto titular en un 30% de efectividad de ataque, a casi un 60% el que salió después. Ahí todas las opciones se descuadraron no supimos como corregirlo y al final pues el resultado ya sabemos cuál es… Vas ganando 0-2 que parece que la situación es cómoda, que es ideal, pero luego nos cambia por completo la entrada de ese jugador y que no supimos como responder. Sí que intentamos con la entrada de Manu (Salvador) dar un aire fresco al equipo, a ver si podíamos aguantar un poco más, a ver si podíamos también alcanzar es puntito que nos faltaba pero no pudo ser. De todas maneras, aunque tampoco es excusa, en la preparación de la temporada siempre marcamos el viaje a Vecindario sabiendo que es un rival de los duros, que siempre nos cuesta. Si no estuviera la situación del equipo como está, seguramente el punto logrado en Vecindario podríamos darnos por satisfechos, pero con a racha que llevamos, no es así”. Eso sí, a diferencia de otras derrotas en las que el equipo se puso por delante en el marcador en los primeros sets y sufrió un bajón de juego, el preparador reconoce que esta vez no fue tanto por demérito propio, sino por mérito del rival, aunque insiste en que la rotación celeste no supo reaccionar.

El técnico celeste reconoce que el vestuario está “preocupado. Muy preocupado porque además los tres rivales que nos quedan en este año (Teruel y Palma en casa y en medio visita a Melilla) son de un nivel bastante alto. Nos hubiese gustado llegar hasta este punto de la temporada con otra situación pero es la que tenemos ahora. Hay que trabajar todos por el mismo objetivo y lo que hacemos es trabajar cada día más, intentar buscar más opciones en el estudio del rival para ver qué puntos débiles podemos aprovechar también estamos haciendo nuestro juego para ver también nuestras debilidades y fortalezas. Debemos seguir confiando en nuestro trabajo y en que algún día nos llevemos la victoria”.

Ante la pregunta sobre si el equipo tiene nivel para más, Elías Terés lo tiene muy claro: “El equipo, la plantilla que tenemos este año, es de un nivel bastante alto y es muy completa y estoy de acuerdo en que la plantilla no ha dado el 100% todavía. Está todavía por ver, yo espero que más pronto que tarde salga a relucir y se vea el verdadero nivel de esta plantilla. Por ejemplo en el último entrenamiento en ataque todo el mundo se entrega, les ves, pero luego llega el partido y no conseguimos que se refleje eso… Pero yo creo que equipo va acabar sacando el nivel que de verdad tiene”.