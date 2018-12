Intervención destapa despilfarro en la contratación pública según Ganemos Talavera

Ganemos Talavera pedirá la comparecencia del Concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo en el próximo Pleno, para que ofrezca explicaciones y aclare si va a acatar las recomendaciones del Intervento ante el despilfarro que hay en la contratación pública.

Dicen en Ganemos que el informe del Plan de Fiscalización y Control financiero de 2017 efectuado por los servicios de Intervención Municipal ha destapado la opacidad absoluta y el despilfarro en la gestión pública de algunos contratos por parte del equipo de gobierno municipal.

En rueda de prensa, Ganemos Talavera ha denunciado el resultado de este informe municipal, que pasó sin pena ni gloria por el Pleno del otro día en el apartado de toma de conocimiento.

El Interventor ha fiscalizado los contratos de publicidad y medios de comunicación, de designación de abogados y procuradores, el servicio de atención telefónica en el parque de bomberos y el de la grúa municipal en el período 2017.

En el caso de la publicidad y medios de comunicación no se ha remitido ninguno de los requerimientos por parte de intervención, no hay ningún expediente de contratación para unos servicios que han ascendido a 206.907,02 euros. Se constata la dificultad de intervención para fiscalizar los servicios contratados ya que no hay detalles de los servicios contratados (anuncios, cuñas, etc). Se recomienda claramente no acudir al contrato menor.

En el contrato de asesoría jurídica que ha elevado su coste a 250.559,14 euros se ha abusado del contrato menor dejando claro que no tiene ninguna razón de ser máxime cuando hay procedimientos contenciosos que superan el período de un año que es el máximo improrrogable. Se vulnera los principios de publicidad y libre concurrencia y se recomienda un único expediente de tramitación de la asistencia letrada.

En el servicio de atención telefónica del parque de bomberos, siendo consciente de que es un servicio que se presta por una empresa como centro especial de empleo con personas con capacidades diferentes, se pone de manifiesto el elevado coste que supone este servicio que llega a 92.690,71 euros para atender una media de dos llamadas al día. Propone que se estudie la gestión directa.

Por último el caso más asombroso es el servicio de grúa municipal con un precio anual de 241.248,78 euros. Con 1081 actuaciones en el 2017, equivalen a 3 actuaciones por día que saldría a 702,78 euros el coste del servicio diario, es decir, a 237,30 euros la actuación de la grúa para un servicio. Un contrato que se viene prorrogando y que actualmente está fuera de plazo por lo que el gobierno podría cancelarlo tal y como le recomienda el interventor y proceder a la gestión directa.