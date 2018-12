El viernes pasado presenté mi primera novela en Algeciras. Fue una satisfacción enorme hacerlo delante de más de un centenar de personas que llenaron el Centro Documental.

Los amigos que faltaron, lo hicieron porque hay demasiados eventos los fines de semana en nuestra ciudad y hay que repartirse. Cuando terminó el acto y de camino a mi casa, las calles estaban abarrotadas por completo. Parecía como si el día de Reyes hubiera adelantado su fecha. Las luces de Navidad y en especial la iluminación de la Plaza Alta, han atraído este fin de semana el interés de toda la comarca. No hay nada más alegre que una ciudad llena de gente y las tiendas a rebosar.

El viernes por la tarde había una exposición de pintura en Caja sur, una nueva sesión de los Encuentros de cine Campo de Gibraltar del colectivo Artis 7, actividades literarias del Instituto de Estudios Campogibraltareños, un concierto en el Florida, la presentación de un libro en Alcultura... Esta efervescencia cultural no solo debe alegrarnos, sino que debería hacernos pensar en que, quizás, ha llegado el momento de abandonar la muletilla de que "en Algeciras no hay de nada". Es un latiguillo pernicioso que, si alguna vez estuvo justificado, la situación actual demuestra que ya no tiene sentido. Si alguien quisiera asistir a todos los eventos culturales que se organizan en nuestra ciudad los fines de semana, no podría hacerlo por cuestión de tiempo. Hemos crecido y continuar quejándonos de que "no hay nada que hacer en Algeciras" sólo demuestra un espíritu constreñido, acomplejado y falto de realidad.

Somos una ciudad especial llena de gente especial. Gente que va triunfando fuera de nuestro límite territorial en casi todos los ámbitos de la cultura. Jóvenes con una proyección artística y literaria que nos hacen sentirnos orgullosos de ser de donde somos. Pintores, escritores, músicos, poetas, cantantes... Además de deportistas, investigadores, cineastas, actores y profesionales de todos los campos. Y, por encima de todo, el mérito de ser una ciudad que ha hecho de la solidaridad una forma de vida.