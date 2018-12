Victoria Rodríguez: "Estamos trabajando en vestir de blanco la Zona Franca"

La delegada del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Victoria Rodríguez, ha realizado en Hoy por Hoy Cádiz un balance de sus primeros cinco meses en el cargo y ha explicado que ella y su equipo está “trabajando en vestir de blanco” la Zona Franca de Cádiz, que a su llegada era una institución “desordenada” y “no adaptada a las necesidades de la empresa”.

“Lo que más me ha sorprendido es que no exista una planificación estratégica de algunas de las actuaciones. Me he encontrado activos en 16 municipios de la provincia y a priori no responde a una estrategia de empresa. Estuviera de acuerdo o no, me hubiese gustado encontrar un camino”, ha señalado Rodríguez, quien destaca que la Zona Franca de Cádiz es “una herramienta potente” para el progreso de la economía provincial.

En esa línea, insiste en que el nuevo equipo del Consorcio ha empezado “a virar un poco el rumbo”, aunque siempre siendo conscientes en sus objetivos de que “como cualquier administración, los tiempos entre empresa privada y pública no son los mismos, y los procedimientos no son ágiles”. No obstante, considera que a partir de ahí se puede “hacer un trabajo riguroso”.

Rodríguez expone que se está centrando en “escuchar todas las voces, y escuchar a todo aquel que viene a aportar un nuevo norte de lo que puede ser la Zona Franca de Cádiz”, y apunta que se debe “volver a recuperar la esencia de lo que es la Zona Franca de Cádiz” y dar a conocer las ventajas del recinto fiscal, puesto que la gaditana es “la única zona franca de Andalucía junto con la de Sevilla, y eso tenemos que ponerlo en el mapa”.

Por último, ha detallado que el próximo gobierno de la Junta de Andalucía tendrá que ponerse de acuerdo con la Zona Franca de Cádiz sobre el solar de su propiedad donde se proyecta la construcción del nuevo hospital de Cádiz, toda vez que el convenio que ampara la operación sobre ese solar expira en 2019 y, si el gobierno andaluz tiene la intención de seguir adelante con el proyecto, el convenio deberá redactarse en otros términos más actualizados.