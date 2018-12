Miguel Ángel Roldán: "Después de 6 años, para los patios todo sigue igual"

Tal día como hoy, hace 6 años, los patios de Córdoba fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Lo decidió la cumbre de la UNESCO en París y desde entonces, la Fiesta de los Patios no ha hecho nada más que crecer en número de visitantes, en menor medida en apoyo institucional. Aunque todavía los propietarios, que abren sus puertas cada mes de mayo, siguen pidiendo ayuda al esfuerzo que realizan en mantener este espacio singular.

Este puente el Alcázar Viejo o Santa Marina está lleno de visitantes. Con motivo de este aniversario, entrevistamos a Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios.

"Tanto las entidades públicas como privadas que son las grandes beneficiadas por sus patios no hacen nada. Con esto no quiero decir que vivamos de los patios, porque no se puede o no se debe vivir. Nosotros abrimos de manera desinteresada y con generosidad nuestras puertas", explica Roldán.

"Hace falta más porque generamos patrimonio económico y cultural y no quieren darse cuenta de ello, hace falta más", expone con cierta amargura.

En cuanto a la coordinación de la Fiesta de los Patios en mayo, vienen reclamando una planificación con tiempo suficiente para hacer las cosas mejor. "Luego llegan las prisas, pasa todos los años. Tenemos tiempo suficiente, pero habrá otros problemas más graves o más importantes. La administración local es la que decide".

Insiste en que la promoción y las ayudas son las mínimas. Y lo que piden es "retribuciones en especies".





Patios en Navidad

'Los patios en Navidad' comienza oficialmente el día 15. Pero ya este sábado, en colaboración con el Ayuntamiento, la asociación organiza actividades en el Patio de las Campanas.

El día 8 se celebrará la Navidad gitana con la familia 'Calli', el día 15 estará la zambomba del Campo de la Verdad con Miguel Pino, y el 22 estará la Zambomba de Jerez de Juan Manuel Moneo.

Dentro del programa de patios, estarán abiertos más de una treintena en distintas rutas y también acogerán conciertos y actividades.