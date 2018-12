Quique González no se fía del Numancia, "un equipo alegre"

Quique González, delantero del RC Deportivo, ha advertido de que, a pesar del buen rendimiento del conjunto gallego en el estadio Abanca-Riazor, donde no ha perdido, y de que su próximo rival, el Numancia, no ha ganado a domicilio, no se fía de los sorianos, de los que dijo que son un "equipo alegre".

"No te puedes fiar. El Numancia va a venir a hacer un partido difícil y mostrar personalidad. Es un equipo alegre, igual de difícil que cualquiera. Como te relajes y no compitas como ellos, te pinta la cara cualquiera", comentó el jugador blanquiazul.

Insistió el máximo goleador del Deportivo en no dar "nada por hecho" aunque al equipo coruñés se le vea "fuerte en casa".

"Dar por hecho en el fútbol que va a ser fácil, nunca. Sabemos lo que tenemos que hacer", señaló en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Quique deseó que el Deportivo esté "acertado" y tenga "eficacia en las dos áreas" en un partido con dos equipos que defienden con el mismo estilo las jugadas de estrategia.

"El fútbol es un juego de errores y esperamos estar más acertados, sostuvo el futbolista vallisoletano, quien explicó que ante las bajas que está teniendo el Deportivo en los últimos partidos se ha demostrado que hay una "plantilla amplia" que le hace "estar tranquilo".