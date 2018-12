Torres alerta de extremismos que quieren acabar con el Consell de Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza dice que hay que estar "vigilantes y no alimentar extremismos que quieren borrar principios fundamentales de la Constitución". Palabras de Vicent Torres en el acto de conmemoración de la Carta Magna que se ha celebrado en el Teatro España de Santa Eulària. Tanto Torres como el Director Insular del Estado y el Alcalde de la Villa del Río han defendido cambios en la Constitución para adaptarla a la realidad actual.

El presidente del Consell dice que las islas tiene que seguir trabajando ante posibles cambios para plantear sus propuestas "que pasan por el reconocimiento y la compensación de los costes de la insularidad, el refuerzo de los derechos sociales, profundizar en la estructura de Estado descentralizado o la defensa y la promoción de la diversidad cultural".

Torres ha advertido de que no se pueden dar "alas" a los que no creen en principios fundamentales de la Constitución "como son la igualdad entre todas las personas y la no discriminación por razones de orgien, de género o de identidad sexual". Señala que estos partidos "proponen acabar con el estado de las autonomías y la instución de gobierno de nuestra isla como es el Consell Insular". Señala que todo esto "puede tener consecuencias imprevisibles y muy peligrosas".

Por su parte el Director Insular del Estado, Ramón Roca, defiende cambios en la Constitución aunque dice que deben ser todas las fuerzas políticas las que determinen hasta donde se debe llegar para adaptarla a la realidad actual. Roca afirma que esto sería "la mejor forma de honrarla, para conseguir un nuevo periodo de concordia y prosperidad". Destaca que "decidir en que aspectos y hasta donde y cuando se deciden estos cambios ha de ser fruto de un trabajo conjunto que debemos recorrer juntos con amplitud de miras".

El alcalde de Santa Eularia, Vicent Marí, ha señalado que las palabras concordia y consenso que fueron fundamentales para redactar la constitución siguen teniendo vigencia y ha resaltado el papel de las entidades locales en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Marí afirma que la Carta Magna "no se debe ser piedra para dividir sino cemento para fortalecer la relación de hermandad".

En el acto celebrado en el Teatro España se han leído alguno de los artículos de la Carta Magna por parte de estudiantes de centros educativos de Ibiza.