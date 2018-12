"Este no es el equipo que yo quiero, si esto no cambia, alguno me va a escuchar"

Antonio Montero Nene acabó muy enfadado con el partido que hizo su equipo en el Fernández Marchán ante el colista de la categoría.

Tal era su enojo, que pidió que fuera Jesús Mendoza en primer lugar a la rueda de prensa –a pesar de que el técnico del equipo local acude después del visitante- porque se encontraba “muy nervioso y quería hablar con sus futbolistas”.

El malagueño reconoció que “el punto para mí es totalmente insuficiente”, y lo argumenta porque “para jugar un partido de esta índole, el mejor respeto que se le puede tener al rival es estar a la altura de ellos en actitud y hoy hemos estado muy por debajo de ellos. Mi equipo no ha tenido alma, la ha dejado en casa, ese no es el equipo que yo quiero. Puedo perder, pero de esta forma ni siquiera el punto me agrada”.

El técnico del Xerez CD siguió argumentando su enfado por “la actitud” mostrada por sus jugadores, “porque yo perdono los errores de cualquier jugador a la hora del remate, de controlar un balón o de defender, pero lo que no perdono nunca es la falta de actitud, la falta de ganas, eso no. Nos han ganado todas las batallas, en cinco minutos al final lo hemos querido hacer todo y para cinco minutos aquí no se viene”.

Espera que la situación cambie, de lo contrario, advierte, “me tiene que escuchar alguno y a lo mejor hay más bajas, yo no he venido aquí a perder el tiempo, he venido a trabajar, si alguno cree que no da más de sí, pues ya sabe”, concluyó.