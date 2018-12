Declaración Institucional por el Arreglo y Reparación de la A-401

Pleno Extraordinario, como punto más significativo, al final se aprobó por unanimidad, con el voto a favor de todos los grupos políticos, la Declaración Institucional solicitando el arreglo y reparación de la Carretera A 401, que recoge las propuestas de las mociones presentadas por PA, IU y el propio equipo de gobierno.

Así lo explicaba el alcalde, José Luis Hidalgo, “Encima de la mesa vamos a tener tres mociones con el mismo fin, con el tema de la carretera… Estoy en la obligación, y así lo tengo que hacer, de darle la máxima fuerza … y proponer que se ponga como Declaración Institucional, las declaraciones institucionales tienen más fuerza que una moción de un partido, la declaración se hace por el conjunto de toda la Corporación Municipal, no es nada partidista, lo hacemos todos a una… Esta declaración recoge los apartados de todas las mociones presentadas, y los acuerdos son idénticos, con alguna aportación más. Con lo cual veo difícil un argumento en contra… Y si alguien cree que su moción no está suficientemente representada, y quiere que se la añada algún apartado más, se le añade…

Declaración Institucional sobre la A-401

Durante estos últimos años, debido a la crisis que tanto daño ha hecho en miles de hogares, igualmente hay infraestructuras que han sufrido deterioro y falta de mantenimiento. Es, a nuestro juicio, el caso de la carretera A-401… En la que se han venido haciendo mejoras, al objeto de eliminar puntos negros, vemos que todas las medidas no han sido suficientes y esta carretera continúa acumulando deficiencias y hasta suponiendo un peligro, en circunstancias de tráfico denso, especialmente… Queremos poner el acento sobre la vía, tanto por seguridad como por comodidad de los desplazamientos para nuestros vecinos y vecinas o usuarios en general. Es objeto de esta declaración solicitar actuaciones en su conjunto, pero especialmente en el tramo que transcurre desde Jódar a Úbeda, por lo transitado del mismo y el gran uso que los vecinos/as de nuestra localidad hacen de este, a lo largo de todo el año.

Acuerdos:

1.- Instar, a la consejería de Fomento, a que tome las medidas oportunas, para garantizar la seguridad de la vía A-401 en todos los aspectos posible, comenzando, de manera inmediata, por realizar un estudio técnico, competente, sobre las deficiencias y las posibles soluciones. Para lo cual los técnicos de la referida consejería deberían de trasladarse a esta vía, al objeto de la realización de un estudio pormenorizado.

2.- Que la misma realice un programa de trabajos, con las que debieran ser actuaciones inmediatas, en los tiempos oportunos, y una posterior fase, más completa, en la cual, incluso, podría estudiarse la posibilidad del desdoblamiento de esta vía.

3.- Ya que el objeto de la presente Declaración Institucional es instar actuaciones en la carretera A-401, en general, pero especialmente en el tramo que va desde Jódar a Úbeda, hacer causa común con el Ayuntamiento de Úbeda, y ambos ayuntamientos, desde la colaboración, solicitar las reuniones y acciones necesarias, al objeto de agilizar las medidas antes mencionadas, para lo cual se considera necesaria una reunión inmediata con la delegación territorial de la Consejería de Fomento.

Como se puede comprobar, se recogen las inquietudes de todos los grupos, la intención, que este esfuerzo de consenso y acuerdo, llega al punto de corta y pega de otras mociones, completada con las aportaciones del partido socialista…”.

El portavoz del grupo municipal andalucista, Juan López, autor de una de las mociones presentadas, mostraba su malestar, al no haberse presentado la declaración institucional en la comisión informativa preparativa del pleno, aunque reconocía que su moción quedaba recogida, “… Mi moción queda recogida, perfectamente, en esa Declaración Institucional… Pero yo lo que veo es que cuando se hace una Declaración Institucional, nuestro derecho a expresarnos, nuestra voz, se queda, un poco, en el aire. Habla el presidente del Pleno y ya los demás no podemos expresarnos… No podemos hablar y dar nuestra opinión sobre algo que no se debería hacer una demagogia, que es algo humano… Estamos hablando de vidas humanas, y estamos hablando de una responsabilidad, que es la que deben de tener todos los factores que intervienen en un accidente, como yo pongo en la moción. Una vez que ya he podido expresar esto y decirlo, realmente, mi moción si queda contenida en esa declaración Institucional, y nosotros diríamos que sí”.

La portavoz de Izquierda Unida, Juana Cazorla, que también había presentado otra moción, en relación con el mismo tema, y que incluso había anunciado, en rueda de prensa que no suscribiría ninguna declaración institucional, rectificaba y votaba a favor, “… Nosotros queríamos dar traslado a todos los municipios colindantes, no solo Úbeda… Sería importante que los demás pueblos, de alrededor, es la entrada de Mágina… Que se les pudiera trasladar la oportunidad de tener este debate y que apoyaran también las posturas, sabéis que cuanta más fuerza tengamos es mejor… La declaración institucional, prácticamente recoge toda la intervención que hizo Izquierda Unida… A nosotros nos costaría muchísimo trabajo decir que no… Lo importante era dejara claro… No nos gusta, quizá, la implicación que tiene de insistir, porque es un poco como un chantaje, de ¿Cómo no vais a estar de acuerdo, en estas cuestiones, si viene todo reflejado?… Yo eso en ningún momento lo dijimos, que se aprobaba la moción sí o si, o no íbamos a aceptar una declaración institucional, no era esa la cuestión. Nosotros lo que queríamos era plantear un debate, un debate sano… Cierto está, que los conductores tenemos nuestra responsabilidad, pero también se nos tiene que facilitar que las carreteras estén en condiciones y así lo recoge la declaración institucional. Por lo tanto, si nos vamos a sumar, porque va en la línea que hemos defendido… Contempla, prácticamente, en su totalidad y además añade puntos concretos que nosotros los hemos debatido y defendido…”.

También se sumaba al apoyo el portavoz del PP, Juan Ruiz, “… Veo bien que se haya hecho una fusión de las mociones… Yo, lo tengo que decir, ante el anuncio que ya me hizo el portavoz del grupo andalucista, le transmití que creía que era muy pronto, en caliente, muy prematuro, pero respetaba al que la presentase… Desde el Partido Popular llevamos años pidiendo, por ejemplo, en el programa electoral del PP a las municipales en 2.011, aquí en Jódar, poníamos ‘Desdoblamiento de la carretera entre Jódar y Úbeda’, en el 2.007 también lo pusimos, y en las distintas convocatorias elecciones a la Junta de Andalucía también la ponemos… El PP lleva años pidiendo esto, la gente no vota al PP… Las declaraciones institucionales son, meramente, declaraciones de intenciones, esperemos que sirva, que se arregle…”.

Votaba a favor de la Declaración la recién incorporada como concejal del Grupo Ganemos, Manuela Blanco Moreno, a pesar de que en los demás puntos se había abstenido en todos ellos.

Cerraba el debate el alcalde, agradeciendo el pronunciamiento a favor de todos los grupos, aceptando la propuesta de Izquierda Unida de hacerla extensiva a todos los municipios de la comarca, y respondía a las alusiones del portavoz del PP, “… Agradecerles el sentido de generosidad y de responsabilidad que se ha expuesto por parte de los tres partidos que han presentado mociones, en ese afán de entendernos y no entrar en mayores polémicas ni discrepancias… El sr. Ruiz, la cabra siempre tira al monte, y aprovecha lo que haga falta, y se acuerda ahora del programa electoral, miré sr. Ruiz, de su programa electoral fui yo el primero que me reí, porque ponía, en el programa electoral municipal, que iba a hacer usted una autovía, eso, obviamente, no lo hace ningún ayuntamiento, me parece un poco oportunista utilizar algo así, pero, como tienen la oportunidad de pactar las derechas y gobernar ustedes, a ver si para la semana que viene comienzan las obras de la autovía, aunque los de VOX les obliguen la bandera de Falange en la parte de atrás de las señales…”.

Orden del día

En el pleno también tomaba posesión la nueva concejala del Grupo de Ganemos, Manuela Blanco Moreno, tras la renuncia del anterior concejal Antonio Sánchez, presentada el pasado mes de enero, haciéndose efectiva en el pleno del 14 de febrero este año. En primera instancia Blanco Moreno había renunciado acceder al acta de concejal, incluso también lo había hecho en número tres de la candidatura, Manuel Vargas Galiano, reconsiderando posteriormente su renuncia, por lo que el proceso, a través de la Junta Electoral Central se ha dilatado en el tiempo.

También, entre los puntos tratados y aprobados, dentro del orden del día, en la sesión del pleno municipal del pasado lunes se designaba como Juez de Paz titular y suplente, renovando a las personas que lo venían siendo en los últimos cuatro años a Mari Fe Molina López y Rosa Pastrana Herrera.

Se aprobaba con el voto a favor de PP, PA, IU y PSOE y la única abstención de la nueva concejala del grupo Ganemos, el convenio de colaboración con la Fundación INSERTA Andalucía, para la inserción social de jóvenes entre 15 y 30 años.

Así mismo, se aprobaba la concesión de subvenciones y encomienda de gestión al organismo local de deportes para el Rally ‘Mar de Olivos’ y al equipo de futbol sénior, un trámite administrativo, tras la modificación de crédito aprobada en un pleno anterior.

El último punto incluido en el orden del día, aprobaba, también con el voto a favor de PP, PA, IU y PSOE y la abstención de Ganemos, los Planes Provinciales de Cooperación de la Diputación Provincial de Jaén, correspondientes a Jódar, para el año 2.019, el alcalde explicaba, “… Asciende a entorno 250.000 €… este año no lo vamos a pedir para obra, sino en dinero, para actuar nosotros directamente, para así hacerlo más operativo… Vamos a acondicionar las pistas de tenis del polideportivo, comprar tres vehículos para servicios municipales, un nuevo coche para la Policía Local, y algunas cuestiones más…”.

Ruegos y preguntas

En este apartado, el portavoz del PP se interesaba por la situación de la ‘Planta de Reciclado de Residuos de la Construcción’ ubicada junto a la cantera ‘La Lancha’, explicando el alcalde que se encuentra en proceso de ampliación, “…Se vio que la afluencia de escombros iba sr aún mayor de la prevista, porque la planta pasaba a ser de carácter comarcal, la presencia de una línea eléctrica y la falta de espacio para que camiones de gran tonelaje pudieran maniobrar, para eso Diputación, que es quién está haciendo esa planta, se puso a trabajar, expropio los terrenos necesarios, ha conseguido los permisos necesarios, el proyecto necesario, la licitación de obra ya se ha producido y la obra ya está adjudicada, la obra comenzará en los próximos días y se prevé que pudiera estar terminada en el mes de marzo o abril…”.

Por su parte el portavoz del grupo andalucista exponía la situación producida en la jornada electoral del domingo, con la habilitación de unas mesas electorales en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música, en la primera planta de la Casa de la Cultura, con la que consideraba incomodidad para las personas mayores.

El pleno se cerraba con la intervención del concejal de Educación y Medio Ambiente, Enrique Yerves, dirigiéndose a la portavoz de IU, sobre sus declaraciones, en las que esta consideraba la utilización de los escolares de la ciudad en los actos con motivo del ’25 de Noviembre: Día Internacional Contra la Violencia de Género’, “… Es un trabajo que se hace entre varias concejalías… Más allá del aspecto lúdico-festivo que puedan tener algunas actividades, si quisiera que se supiera que hay un Plan de Igualdad, es un trabajo bastante arduo, muchas veces callado… En los centros hay una persona encargada de los temas de igualdad, que hay centros en los que se realizan programas para educar a los niños en igualdad, que en la medida de lo posible se integran en el currículo, a través de asignaturas como Cambios Sociales… Que a nivel de ayuntamiento, hemos contado con personas de máximo prestigio, de los máximos especialistas en violencia de género… Que en la ‘Semana de la Ciencia’ hemos tenido a mujeres implicadas en estos asuntos… Que tenemos un centro en Jódar (el IES Juan López Morillas) que es referencia provincial en la formación de mediadores en igualdad… Que el coordinador de fomento de la igualdad a nivel provincial es de este centro… Que se colabora con el Centro de la Mujer en muchas cuestiones que se presentan entre adolescentes… Los planes directores en violencia de género dirigidos al alumnado en esas edades, en tercero de ESO y en primero de bachillerato… También tenemos formación para formar a los jóvenes, campañas contra el ‘Juguete sexista’, los días de la Paz. Talleres preventivos, ‘Stop homofobia’, la primera ‘Semana contra LQTBFOBIA’… Lo que quiero decir con esto es que, muchas veces, se puede ver la superficialidad, no se ve que hay una serie de actividades que están planificadas, que nos preocupan, y sobre las que se está trabajando todo el año… Ojalá que no tuviéramos que hacer todo esto…”.