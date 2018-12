El encendido del Alumbrado Extraordinario abre la programación cultural Navidad Galduriense 2018

Por segundo año consecutivo se ha hecho coincidir con el 4 de diciembre, en conmemoración con el 4 D de 1.977, según explicaba el propio alcalde, José Luis Hidalgo, “…Fue el año pasado cuando tomamos la decisión de que el alumbrado de Navidad se inaugurara el 4 de diciembre, en homenaje a aquel 4 de diciembre de 1.977, en el que millones de andaluces y andaluzas salieron a la calle, para decir que no querían ser ni más ni menos que nadie, simplemente iguales, que otras regiones de España que ya habían decidido sobre su autonomía, sobre su derecho a tener un gobierno propio. Aquel día fue un día importante, que llevo al 28 de febrero de 1.980, cuando los andaluces y andaluzas votamos en referéndum que queríamos autonomía plena, que queríamos tener derecho a gobernarnos por nosotros mismos. Dice el Himno de Andalucía, “…Hombres de Luz que a los hombres, alma de hombres les dimos…”, hombre y mujeres que le damos luz a nuestra tierra y al resto de España. Ese fue un día importantísimo para Andalucía… Nos guío hacia nuestra autonomía y a nuestro derecho a sentirnos orgullosos de nuestra tierra y de nosotros mismos… Una luz que, desde Andalucía, ha marcado un camino de igualdad, de tolerancia, de solidaridad, de respeto a quién no opina como uno, respeto a quién es diferente. Un camino, para que todos lo andemos juntos, sin dejar a nadie atrás, porque la conquista de los derechos sociales no tiene sentido si son de aplicación a todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas, de los andaluces y andaluzas… Quisiera que esta luz llegara, en estos días, a todos los hogares de Jódar, espero que la campaña de aceituna que sea buena y ayude a eso. También quiero que sean días de luz para nuestros comerciantes, que nos atienden, que trabajan durante todo el año, y que estos días son importantes para ellos. Para ese comercio de Jódar, un comercio competente y competitivo, de amigos que nos miran a la cara, y nos atienden conociéndonos… Que todo lo compartáis con todos vuestros familiares, amigos, que ayuda a olvidar las penas de todo el año…”.

Programación:

Día 4 de diciembre: Inauguración Oficial del ‘Alumbrado Extraordinario de Navidad y del Árbol de Navidad’, con ‘Pasacalles musical’ y animación con muñecos infantiles y ambientación navideña. Plaza de España, lonja de la iglesia de la Asunción a las 20 horas.

Del 1 al 18 de diciembre: ‘III Concurso de Escaparates Navideños Ciudad de Jódar’. Bases en programa aparte.

Jueves, 6 de diciembre: Día de la Constitución Española. Conmemoración de la declaración de conjunto histórico de Jódar, con ‘Visita Guiada’ al castillo de Jódar y conjunto histórico a cargo de Ildefonso Alcalá Moreno, cronista oficial de Jódar. Salida: 11 horas de la puerta del ayuntamiento.

Día 7: ‘I Carrera y Caminata Ciudad de Jódar por la inclusión de las personas con discapacidad’. A las 18,30 h. caminata. A las 19 horas carrera. Más información en cartel aparte.

Días 7 y 8: Representación de la obra de Teatro ‘No volverá a pasar’ a cargo del grupo de teatro “No dejes de soñar” de Jódar. Salón de Actos de la Casa municipal de la cultura. A las 20,30 horas. (Aplazado)

Días 10 y 11: ‘Campaña Escolar a favor del juguete no sexista y no violento’ en los centros escolares de la ciudad y grabación de una cuña publicitaria, en Radio Jódar SER, en los días siguientes.

Día 13: Celebración de las tradicionales Munidas, con salida de la iglesia del Santo Cristo a las 20 horas. Itinerario: Plaza del Santo Cristo, Santo Cristo, Los Molinos, Joaquín Galván, General Fresneda, Plaza de España, Isabel la Católica, Plaza Don Manuel Agudo Gimena, Juan Martín, Plaza de España, Iglesia de la Asunción. Se finalizará con el tradicional convite de repostería tradicional. Organiza: Grupo Parroquial del Rosario de la Aurora y Ánimas. Actuará la Banda de música “Pedro Gámez Laserna”.

Día 14: Velada Solidaria. Teatro “Sainetes” y actuación coro romero con villancicos. A beneficio de la asociación de Alzheimer de Jódar. Salón de actos de la Casa municipal de la Cultura a las 20,30 horas. Mercadillo solidario. Organiza: Asociación de Alzheimer de Jódar.

Día 15: Presentación del disco ‘Sopas le dieron al niño’, a cargo del grupo Andaraje. Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura a las 20,30 horas. A continuación ‘Pasacalles Navideño’ por las calles de la ciudad.