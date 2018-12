Aparecen pintadas en Somosierra a favor de la acogida de 'menas'

Somosierra está dividido. Hay vecinos que no quieren a los 'menas' y hay otros que sí. Los primeros han conseguido convencer al alcalde, del PSOE, Francisco Sanz, para que se plante ante la Comunidad de Madrid y rechace que algunos de estos menores extranjeros no acompañados sean alojados en un centro privado que hay en esta localidad serrana. Estos vecinos han creado un chat de wasap en el que dejan caer sus opiniones sobre la posible llegada de 'menas' al municipio y la estrategia que deben seguir para conseguir que Somosierra no sea su destino final. Todo son suposiciones, todo son hipótesis, porque la Comunidad de Madrid no ha confirmado cuál será el destino de estos chavales, pero la tensión vecinal es evidente y va 'in crecendo'.

El último episodio se ha vivido en las calles de Somosierra. El pasado fin de semana el pueblo amaneció con varias pintadas a favor de la acogida de menas y en contra de las actitudes racistas. "Bienvenidos menas", se puede leer en una de esas pintadas aparecidas en el murete de la Iglesia; "Fuera racistas", se lee en el suelo de la plaza. Algunos vecinos explican a la Cadena SER que estas pintadas han aparecido debido a la actitud xenófoba que han mostrado algunos somoserranos encabezados por su alcalde. El regidor, en conversación con esta emisora, asegura que no han presentado ninguna denuncia por estos hechos y que en breve las pintadas serán borradas.

Pintada en la plaza de Somosierra / Cadena Ser

Francisco Sanz ha confirmado a esta emisora que la residencia privada que se baraja como posible destino de los menas ha pedido al ayuntamiento un cambio de licencia de funcionamiento. Hasta ahora solo tenía licencia para albergar a personas con discapacidad y necesita una licencia distinta. El alcalde dice que el asunto está en manos de los abogados y no puede asegurar cuanto tiempo van a tardar en tramitar esa petición ni si la resolución será positiva.