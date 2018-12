Manuela Vellés: "De pequeñita me encantaba cantar y actuar. La música siempre ha ido conmigo"

Es una de las actrices que más hemos visto en la pantalla. Tanto en la grande como en la pequeña. "Camino", "Caótica Ana", "Secuestrados" o "Velvet". Pero lo que no sabíamos de Manuela Vellés toca la guitarra desde los 7 años y que, desde entonces, actuaba de día y componía canciones en secreto por las noches. La inspiraba el indie, y el trabajo de cantautores como Zahra, Jorge Drexler, o Natlia Laofurcade.

Ahora ha decidido compartir el secreto: acaba de publicar su primer disco ‘Subo Bajo’. "Es una suerte poderte dedicar de manera profesional a lo que más te gusta hacer", nos cuenta la actriz.

Empezó tocando la guitarra a los 7 años, pero al principio se dedicó a la interpretación, aunque ya la habíamos visto cantar en la pantalla. En este último año, dice, ha estado ordenando todas las canciones y pensó que era el momento de grabarlas.

Asegura que 'Subo Bajo' es un álbum bicéfalo. En sí mismo, el título implica una incoherencia´: dos estados de ánimo distintos, como una montaña rusa. Señala que esto no solo se aplica a sus estados de ánimo, cambiantes, sino también a su profesión de intérprete, que también es una montaña rusa: "Hay etapas en las que no paras de trabajar y sin embargo, luego no hay nada".