El "hecho insular" en la Constitución

Usted tiene un chalé en Son Vida y un yate amarrado en Puerto Portals.

O en la Marina Botafoch, si vive en Ibiza.

Y si no tiene todo eso, es culpa suya.

Esta es la visión oficial que España o Madrid tienen de Balears, y que fue sintetizada por Miquel Ensenyat, presidente del Consell de Mallorca.

De ahí que el Estado niegue a los ricachos de Balears servicios mínimos, o que haya enterrado el Régimen Especial para compensar la insularidad.

El periodismo es inseparable de la oportunidad, por lo que usted tiene derecho a plantearse a qué viene recordar esto el Día de la Constitución.

Muy sencillo, el artículo 138 de la Carta Magna dice textualmente que “El Estado garantiza el equilibrio económico justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.

Tenemos pues otro artículo constitucional incumplido, el que más nos afecta.

Las islas están desgajadas geográficamente de la península.

Si el Estado insiste en contemplarlas como una realidad aparte que no merece una atención particular, no puede quejarse después de que los votos apoyen opciones disparatadas.