Los partidos políticos de Balears defienden la reforma de la Constitución

El PI, PSIB, Podemos, PP, Cs, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca defienden la reforma de la Constitución, cada uno en unos aspectos distintos, y PP y Cs han criticado "la falta de actos conmemorativos" del día 6 de diciembre tanto en el Ayuntamiento de Palma como en el Parlament.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Nel Martí, ha señalado que su formación no acudirá al acto organizado para el jueves en el Palacio de la Almudaina con motivo del 40º aniversario de la Constitución para "expresar que esta necesita ser reformada para dar respuesta a la realidad de la sociedad".

Por su parte, el portavoz de El PI, Jaume Font, ha asegurado que la Constitución ha sido "una gran herramienta" en los últimos 40 años, pero ha señalado que "esta tendría que haber proyectado los cambios sociales que se han producido a lo largo de los últimos diez años".

Además, ha criticado que PP y PSOE no la modificasen "cuando solo se tenían que poner de acuerdo ellos dos" ya que, según ha señalado, "si se quiere modificar la Constitución ahora se tienen que poner de acuerdo cinco partidos".

Asimismo, ha explicado que la Constitución "no cumple con los principios de igualdad, necesita recoger más ayudas al tema de la vivienda y debe poder dar las mismas herramientas a todas las comunidades autónomas para que puedan convivir durante 40 años más".

La diputada de Cs Olga Ballester ha apuntado que "se trata de un día muy importante para conmemorar el día de la Constitución porque es un texto donde se recogen las libertades y derechos de los ciudadanos y es algo fundamental".

"Le debemos muchísimo a nuestra constitución y desde Cs siempre hemos dicho que se puede modificar pero con reformas muy concretas de puntos donde haya un gran consenso", ha matizado.

A continuación, ha lamentado que la formación pidiese al Ayuntamiento que se hiciesen más actos en el día de la Constitución y esta petición fuese "denegada".

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha criticado que se aprobase en junio una Proposición No de Ley (PNL) que instaba al Parlamento a organizar actos propios por el 6 de diciembre y que ahora la Cámara balear "no haya cumplido y haya dicho que no se hará ningún acto porque no sabían que hubiese ninguna PNL por cumplir".

"Mi generación ha tenido la suerte de nacer y crecer con la Constitución, que es plenamente vigente y que es fruto del pacto, de la convivencia. Tenemos que poner por encima de todo el valor de nuestra Carta Magna y hacerlo con orgullo y con alegría", ha explicado.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha recordado que su formación ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) sobre la modificación de la Constitución ya que "más de 23 millones de españoles no han podido votarla ni han podido participar en la elaboración de la misma".

"Creo que es muy importante este nuevo proceso constituyente para echar a formaciones que representan a la extrema derecha fascista, posiciones como Vox, formaciones que no tendrían que tener cabida en un sistema democrático", ha añadido.

El portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, ha defendido que "la Constitución fue positiva en muchos aspectos", pero ha señalado que "la sociedad ha evolucionado mucho y el desarrollo de competencias territoriales se ha desarrollado mucho también".

Así, ha explicado que la Constitución ha ido quedando "desfasada" y ha insistido en "la necesidad de una reforma constitucional con un poder judicial independiente garantizado por la Constitución". "PP, Cs y otros partidos de ultraderecha están pensando en recentralizar derechos como los de Educación y nosotros queremos lo contrario", ha destacado.

También ha propuesto que esta incluya la "perspectiva de género" y "se amolde a una sociedad muy avanzada como es la que hay en España".

Finalmente, la diputada del PSIB Maria José Campos ha señalado que "se trata de una norma muy importante que ha garantizado muchos derechos durante los últimos 40 años", pero ha lamentado que haya partidos como Vox que "no tienen claro lo que dice la Constitución porque sus iniciativas no respetan el principio de igualdad que proclama y garantiza" la misma.

Asimismo, ha explicado que "todas las normas van por detrás de la evolución de la sociedad y las normas se tienen que adaptar a la misma". Por ello, ha defendido la reforma de la constitución para garantizar derechos que "la sociedad pide".