Esparza cierra la puerta a ningún acuerdo con VOX

Si recientemente el parlamentario de UPN Sergio Sayas no cerraba en la SER la posibilidad de alcanzar acuerdos con VOX tras las próximas forales, esa posibilidad quedaba meridianamente descartada en el programa "Hoy Por Hoy Navarra" por el presidente regionalista, Javier Esparza.

Esparza decía literalmente "UPN no va a pactar ni a alcanzar ningún acuerdo con aquellos que no defiendan el régimen foral de Navarra, con aquellos que no defiendan el Convenio Económico... Si hay partidos que quieren acabar con esos derechos, obviamente no llegarán a ningún acuerdo con UPN, porque para nosotros esa es una línea roja".

Cabe recordar que esta semana la presidenta de los populares navarros abogaba por un acuerdo "de las derechas" en Navarra, incluyendo a VOX, para combatir el nacionalismo.