Le normand: "Estoy viviendo un sueño"

Llegó a la Real Sociedad en 2016. Desde entonces ha trabajado para poder ser jugador del primer equipo. Ha destacado en el filial, y ahora con Garitano a este central francés de 22 años le llega su gran oportunidad. Y no está dispuesto a desaprovecharla. Ha jugado dos buenos partidos contra el Betis y el Celta. Suma y sigue.

-¿Cómo está viviendo todo lo que le está pasando?

Muy contento, esrtoy disfrutanto, es bun buen momento para mí, y disfruto, disfruto mucho.

-¿Esperaba que le pasara todo lo que ha ocurrido en apenas cuatro días?

No, para nada. La verdad es que Llorente se lesionó en el último mkmento, y yo no pensaba jugar, me ha tocado, pero he trabajado hasta ahora mucho, llevo dos años aquí y estaba esperando que llegara todo esto. Esperaba mi oportunidad y ha llegado.

-¿Siente que vive un sueño?

Sí, claro. Es un sueño desde pequeño, jugar al más alto nivel. Al final empiezo a ver la salida tras todo lo pasado, pero tengo todavía mucho trabajo por delante, me queda mucho.

-¿Cómo se ha visto en su debut en Primera y en la Copa?

Yo estoy bien. Me encuentro bien. Al final es fútbol, y nada más, no pienso en más. Es hacer lo que se. Y nada más. Después, en Anoeta la afición quizá te pone un poco más nervioso cuando entras al campo, por la responsabilidad que tienes con ellos, ellos quieren verte jugar bien y tú responer. Pero después me digo en mi cabeza que es fútbol, y ya está. Y me tranquiliza. Estoy ern un buen momento para mí, estoy disfrutando mucho con todo.

-¿Qué consejos recibe de sus compañeros?

Muchas cosas me dicen. Estoy agradecido. Es una pasada. Héctor Moreno me dice y me habla mucho en el campo. Lo estoy siguiendo mucho. Lleva no se cuantos partidos en la élite, ¡como no lo voy a seguir! Hago lo que me dice en el campo, después juego como se, pero les hago mucho caso, a él, a Zaldua, a Moyá, a Mikel... .a todos. Todos me ayudan. Y por eso estoy bien.