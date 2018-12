El palio del Museo estará en una de las muestras cofrades del Círculo Mercantil

Se van perfilando ya las distintas muestras cofrades que conformarán el Círculo de Pasión 2019 que, como viene siendo tradicional, acogerá en su sede de la calle Sierpes nº 65 el Círculo Mercantil de Sevilla. Una de ellas, en concreto la que de manera conjunta protagonizarán entre el 8 y el 17 de febrero el pintor José Cerezal y el florista Javier Grado, contará con el atractivo de poder ver en el patio de la referida institución el paso de palio de la Virgen de Las Aguas de la Hermandad del Museo montado al completo.

'Pintura y arte floral: dos visiones complementarias' es el título de esta muestra que contará, además, con José Luis Muñoz Alonso como director artístico de la misma y Manuel Romero Luque, habitual contertulio del programa cofradiero de Radio Sevilla, Cruz de Guía, como comisario.

La importancia acreditada del Círculo Mercantil e Industrial como uno de los máximos exponentes culturales de la ciudad durante más de siglo y medio se ha visto aumentada, si cabe, en los últimos veinte años. Su sede social en la calle más representativa de Sevilla, con un horario amplio de apertura y con unos medios destacables ha facilitado que los sevillanos puedan disfrutar de su labor divulgadora durante todo el año. Conciertos, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, talleres de diversa índole… hacen que su abundante programación alcance un eco permanente en los diversos medios y que sea difícil, por no decir imposible, que cualquier conciudadano y no pocos de los turistas que nos visitan, ignore lo que ocurre en sus salas expositivas, su patio o su auditorio.

Esta de pintura y arte floral será una exposición conjunta de dos destacados artistas en sus respectivas materias. De un lado, el pintor José María Jiménez Pérez-Cerezal; de otro, el florista Javier Grado. Ambos gozan de un momento de plena madurez y su multiplicidad de facetas no deja de sorprender a sus seguidores y a cuantos de forma inesperada se encuentran con sus obras. Pero aquí no solo se van a ver los cuadros y las creaciones florales -por ejemplo en el palio de la cofradía decana del Lunes Santo- de ellos, sino que uno de los aspectos más importantes de esta exposición será poder contemplar las realizaciones de los dos complementándose en las diversas salas. Las obras no se expondrán colocadas unas al lado de las otras, sino en diálogo permanente, en combinación armoniosa donde la naturaleza y el arte buscan una simbiosis que la mano y el pensamiento del hombre han buscado en armonía y complementariedad. La creatividad de ambos se nutre de la propia ciudad que los acoge y que disfruta de sus obras desde hace años. Sevilla es, pues, no el fondo, sino el origen, el principio inspirador de sus realidades.