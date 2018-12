El renacimiento del Zumeta, 59 años después, depende de un trámite estancado

El río Zumeta, en la Sierra de Segura, podría revivir 59 años después a pesar de la inoperancia de administración. Todo depende de un trámite administrativo que, según la Confederación hidrográfica del Segura, acaba de ser firmado.

La asociación para la conservación piscícola de los ecosistemas acuáticos del sur denuncia desde hace meses la desecación de este rio por parte de Iberdrola. El río, en un tramo de unos 7 kilómetros, está completamente seco a la salida del embalse de La Vieja o de la novia, unos kilómetros antes de confluir con el Segura; lleva así desde que se construyó la infraestructura, en 1959. El agua de la presa se utiliza para generar energía en la central hidroeléctrica de Miller.

Iberdrola es la empresa titular del embalse y a juicio de esta asociación está cometiendo un atentado ecológico e infringiendo la ley. En mayo interpusieron denuncias ante la junta de Andalucia y de Castilla la Mancha, esta última ha abierto expedientes, y ante la confederación hidrográfica del segura. El secretario de esta asociación, Antonio Guirao asegura que "Es un delito ambiental de primer orden. Es una barbarie; no sueltan nada de agua. Ha desaparecido toda la vida del interior del rio y la que generaba a su alrededor. Es un rio dentro de un parque natural, que disfruta de las mayores medidas de protección. Incluso, aguas arriba de la presa está declarado como reserva fluvial"

En ese delito ecológico y en el daño medioambiental que puede suponer también inciden en Ecologistas en Acción. No solo alteran gravemente el paisaje sino que eliminan siete kilómetros de ecosistema. Llevan meses sin actuar, apunta, Javier Broncano, uno de sus portavoces en la provincia de Jaén "No esperamos nada de Iberdrola. Solo se moverá si las administraciones competentes le obligan a moverse. Esperamos que traten a Iberdrola como al resto de la ciudadanía; de la misma forma que a una pequeña empresa se le obliga a cumplir sus obligaciones medioamientales" añade

Desde la Confederación Hidrográfica del Segura responden a esta emisora de la Cadena SER que se ha instado a Iberdrola para que devuelva el caudal a ese rio, aunque no hablan en ningún momento de sanciones a la empresa. Aseguran que Iberdrola ha solicitado permiso para hacer una obra que permita que el agua vuelva a fluir por ese rio porque carecía de esa infraestructura; No aclaran tampoco como se estaba permitiendo la gestión de Iberdola si no cumplía con todos los requisitos. Lo que si dicen es que se ha concedido ese permiso de obra esta semana, apuntaban a ayer mismo, y que van a comenzar de forma inminente.

Hemos hablado con Iberdrola que apunta que solicitaron ese permiso para el proyecto de obra hace dos años con el objetivo de volver a dar caudal ecológico al rio; porque, dicen “sin esa obra civil por razones técnicas no se le podría dar caudal ecológico”. “En cuanto reciban la autorización comenzarán las obras” contestó anoche la empresa, que anoche no tenía constancia de haber recibido el permiso

Guirao hace referencia al artículo 55 de la ley de aguas que obliga a disponer de medidores del canal entrante y saliente en una presa y que, del que, según les ha informado la Confederación, carecen. También apunta al artículo que código penal, que establecen penas de prisión para los funcionarios que silencien u omitan una infracción de este tipo: “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.”

“Desde luego, este tipo de acciones, no coinciden con la imagen de empresa sostenible que Iberdrola quiere trasmitir” denuncian tanto en Ecologistas en Acción como en la Asociación para la conservación piscícola de los ecosistemas acuáticos del sur.