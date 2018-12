"Ya no preocupa curar el virus de la hepatitis C, preocupa y mucho la obesidad"

El IIS La Fe estudiará la evolución de los pacientes libres del virus de la hepatitis C. Gracias a una beca Gilead a la Investigación Biomédica, conseguida por la hepatóloga Marina Berenguer, se analizará por primera vez la evolución de los pacientes una vez eliminado el virus. Y es que ahora preocupa más la obesidad.

Según ha explicado a la Cadena SER la doctora Berenguer hay un doble objetivo, por un lado, "establecer que en los pacientes tratados con medicación la enfermedad hepática que les provocó el virus C va remitiendo con el tiempo y en caso de no ser así, determinar cuáles son los factores de riesgo de ausencia de mejoría". También estudiar la tasa de reinfección del virus C en grupos vulnerables de alto riesgo, es decir, "los que mantienen hábitos de riesgo asociados con la transmisión del VHC, como hombres que tienen sexo con hombres y trabajadores y trabajadoras sexuales".

Y es que actualmente a los hepatólogos "el virus de la hepatitis C ya no les preocupa", en el sentido de que existe medicación efectiva que funciona en la mayoría de los casos, ahora los médicos luchan contra la obesidad. La grasa acumulada, los kilos de más, que provocan daños en el hígado y otros órganos.

El Objetivo es la erradicación del VHC en 2030

Y es que a pesar de toda la información que se da, el virus de la hepatitis C sigue siendo un gran desconocido para la sociedad en general . De hecho, en paralelo, el Grupo de investigación en Hepatología y Trasplante Hepático desarrolla otro estudio en la población de referencia del Hospital La Fe en el que se cita, de forma aleatoria, a ciudadanos para realizar un test rápido de detección de la infección. De esta forma, no solo se intenta detectar nuevos casos en poblaciones de alto riesgo, sino también en población general.

Una complicación en este estudio es la baja tasa de respuesta de la población, que no acude a realizar la prueba. El desconocimiento general de la población sobre esta infección, sobre cómo se trasmite, lleva muchas veces a pensar en la imposibilidad de ser portadores de la misma. Una circunstancia que complica la detección de casos en etapas tempranos de enfermedad hepática, cuando todavía no hay manifestaciones clínicas de la misma.

