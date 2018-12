Puertas abiertas en el Edificio Pigantelli

"Buenos días y bienvenidos al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón desde 1983 que hoy, con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española abre sus puertas para que todos podamos conocer una de las instituciones más emblemáticas de la comunidad". A las 10 de la mañana, la guía Ana Agudo daba así la bienvenida a los primeros visitantes.

El inmueble, restaurado y adaptado por el arquitecto Saturnino Cisneros, había sido antes hospicio, hospital militar o escuela taller. Proporcionado, racional y simétrico, guarda una estrecha relación con el número 7. " Cuenta con 21 arcos, 7 x3. La longitud del edificio es 7 veces su altura. En el exterior hay 14 mástiles para banderas, 7 x2. Y, además, se empezó a construir el 1 de enero de 1777", explicaba Ana Agudo.

No ha sido el único detalle que han podido conocer los visitantes. Han pasado por la Sala de la Corona, la de escudos de las poblaciones aragonesas. Han contemplado los coloridos murales del pintor Jorge Gay, o los retratos de los distintos presidentes. Han visto la sala del 112 o el lugar donde se reúnen los miembros del ejecutivo autonómico los martes, cada quince días. La sala de columnas o despacho del presidente han completado la visita. La consejera de Innovación y Universidad, Pilar Alegría, ha ejercido de anfitriona y ha desgranado anécdotas. Una de ellas relacionada con el escritorio presidencia. "No es una mesa de trabajo. Aquí se suelen hacer las firmas en el libro de honor. Dicen que quien se sienta aquí no repite como presidente. Así que, pueden imaginar, no se sienta nadie", relataba Alegría

Los visitantes han salido satisfecho de su paseo por el Pignatelli, reclamando que abra sus puertas más veces a lo largo del año.