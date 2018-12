VOX y El Ejido: ¿Qué piensan Pedro Sánchez y Santiago Abascal?

Tanto el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,como el presidente de VOX, Santiago Abascal, han vinculado el respaldo electoral que ha tenido esta formación política en la localidad almeriense de El Ejido con el fenómeno migratorio.



En las elecciones andaluzas del pasado domingo, en El Ejido. VOX fue la fuerza más votada con 7.377 sufragios y un porcentaje de casi el 30 por ciento del voto válido.



En sendas entrevistas en las últimas horas en Telecinco, tanto Sánchez como Abascal se han referido a la inmigración y El Ejido de manera diferente.



“Si uno mira por ejemplo donde ha ganado VOX, en El Ejido y en algunas otras ciudades de Andalucía con una fuerte presencia de la inmigración, explica en parte lo que está ocurriendo. Pero fíjese, yo vinculo mucho ese comportamiento electoral con un voto de protesta”, dijo textualmente el presidente del Gobierno al ser preguntado por esta cuestión el martes por la noche por el periodista Pedro Piqueras.



A juicio del presidente del Gobierno, “es un error lo que están haciendo algunos dirigentes políticos de insultar a los votantes de VOX. Yo creo que lo que tenemos que hacer es debatir con argumentos a las políticas y a los políticos de VOX”.



“Hay que decirles a sus votantes que ante muchos de los problemas que ellos sufren, como pueden ser la desigualdad, la exclusión o la falta de oportunidades, una clase media asustada, con miedo al futuro, la solución no está en recetas del pasado, la solución está en fortalecer nuestro proyecto europeo, no en debilitarlo; la solución está en construir una España inclusiva, no de exclusión social como ellos están proclamando; que la solución está en consolidar y en avanzar en derechos sociales, y no precisamente en retrotraernos a épocas pretéritas”, añadió Sánchez Pérez-Castejón en la citada entrevista, la primera tras los comicios autonómicos andaluces.



Horas más tarde, era Ana Rosa Quintana la que entrevistaba al líder de VOX, Santiago Abascal, y le preguntaba por el mismo asunto.



“Tiene que quedar claro, porque ha habido por ahí titulares que dicen que VOX es un partido contra los inmigrantes, que eso no es verdad, nunca lo hemos dicho. Es más, los inmigrantes legales que están trabajando en España no se dejan llevar por esas etiquetas y nos están votando”, comenzó diciendo Abascal.



Añadió que “en sitios como en El Ejido hemos tenido un resultado extraordinario porque hay gente preocupada por la inmigración ilegal y porque hay inmigrantes. Yo los ví el otro día en estos actos allí, y también estaban preocupados por esa inmigración ilegal porque también les perjudica a ellos”.



Abascal participó en el acto de cierre de campaña de VOX en la provincia, en un mitin celebrado en el Palacio de Congresos de Aguadulce.