Nano, en la SER: "Nunca viví algo así en mi carrera"

La vuelta a los terrenos de juego más amarga para Nano González. El lateral se vistió de corto cuatro meses después a causa de una lesión de tobillo, y lo hizo con solvencia hasta que las fuerzas le aguantaron. Como uno de los capitanes del Almería dio la cara en la zona mixta de La Cerámica y atendió al Carrusel Deportivo. El malagueño reconoció que no esperaba, ni en su peor pesadilla, que el Villarreal les marcara ocho: “Te meten dos o tres goles en diez minutos, te vienes abajo y tratas de salvar tu honor, pero ellos querían más y más y nos duele mucho”. En este sentido, su regreso a los campos quedó empañada: “Feliz por haber vuelto a competir sin ninguna molestia, aunque me falta ritmo. El final es muy amargo”.

Inédito

A sus 34 años, el experimentado jugador del Almería comentó que no había estado presente en un partido donde su equipo encajara una goleada de tal calibre. Considera que no es un problema de mentalidad, sino que no “compitieron” ante un Villarreal que quería darse un atracón a costa de los rojiblancos: “Nunca había vivido un resultado así en mi carrera deportiva y duele un montón. Entrenamos bien, pero no pudo ser”.

Se siente de nuevo futbolista tras un calvario por la lesión y está en disposición de viajar a Oviedo si así lo estima Fran Fernández. Nano quiso dirigirse a unos aficionados que se fueron a la cama incrédulos por el varapalo que estaba sufriendo su equipo en La Cerámica. De lo que pudo ser una noche grande, a una tragedia en todos los sentidos. “El mensaje desde el vestuario es que sentimos la imagen que dimos en Villarreal, no se corresponde a la altura de este club. No es el reflejo de lo que venimos haciendo todo el año”, apuntó. Pendientes de los efectos colaterales por las lesiones de Sekou Gassama y Juan Ibiza, quienes tuvieron que ser sustituidos a lo largo del partido copero.

Consecuencias

Ya no se puede hacer nada con contundente 8-0 de Villarreal, y sí dar la vuelta a la tortilla frente al Real Oviedo. El golpe moral es tan grande que surgen dudas respecto a la posibilidad de que se produzca un bajón de resultados en el equipo. Nano quiere pensar en positivo: “Esperemos que no afecte, porque sabemos lo que nos jugamos en Oviedo. Trataremos de prepararnos en todos los sentidos”. Cuatro jornadas sin ganar en Liga y la goleada en Villarreal. Es el balance en las últimas semanas del Almería, que quiere irse al parón con alguna alegría más: “Solo queda pensar en otro viaje con la idea de hacer algo grande en el Tartiere”, finalizó Nano.