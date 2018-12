Superlópez y el último superviviente

No hacía falta un superhéroe, hacía falta un entrenador con ideas claras y un equipo que corriera más y mejor, creyendo en lo que hace. Y con eso, este Sporting es otra cosa. Desde la llegada de José Alberto López al banquillo el equipo no ha hecho más que dar alegrías. También lo hizo en Eibar, contra un rival de Primera División, al que superó en el global de la eliminatoria. En el partido de Ipurúa, fue claramente mejor en la primera parte y supo aguantar, mal que bien, el arreón armero en la segunda, con la sobresaliente actuación de Dani Martín. No le dio para ganar, pero sí para empatar (2-2) y pasar de ronda gracias al 2-0 de la ida. Merecida clasificación, en definitiva, para octavos de final. Hacía diez años que el Sporting no llegaba tan lejos en la Copa. Ha vuelto a hacerlo en ua temporada en la que han llegado muy pocas alegrías en la Liga, pero en la que ya ha conseguido algo: ser el único equipo de Segunda División que estará el 13 de diciembre en el bombo del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria se jugará la segunda y la tercera semana de enero.

Lo mejor del discurso de José Alberto ya no es su claridad (que también) sino que lo que dice lo pone en práctica. Anunció que el equipo sería intenso y atrevido en Ipurúa. Y fue tal cual. El Sporting salió enchufadísimo, presionante, queriendo tener la pelota y jugar en campo rival. La prueba de lo volcado que estaba el Sporting fue la jugada del primer gol: el debutante Espeso llegó a línea de fondo, tras tirar una pared con el enchufado Robin Lod, y sacó un centro perfecto que remató de cabeza Álvaro Jiménez para marcar el primero. Blackman arrastró al defensa y permitió que Jiménez adelantara a su equipo a los 13 minutos. La eliminatoria estaba casi sentenciada; el Eibar necesitaba cuatro goles.

Y pasarían a ser cinco cuando Pablo Pérez, otro jugador al que la Copa le ha servido para reivindicarse con todas las de la ley, lograba el segundo tanto rojiblanco antes del descanso. Robin Lod se esmeró en labores defensivas, robó el balón cerca del área local y le sirvió un pase perfecto a Pérez, que definió con templanza ante el portero.

Asedio en la segunda parte

El escenario cambió radicalmente a partir del descanso. El Eibar trató de arreglar el desaguisado cuando ya era misión imposible. Cuatro goles le había metido un equipo de Segunda en 135 minutos y era lógico que al menos intentara caer con honra. La entrada al descanso de Cote y De Blasis le dio otro aire al equipo local, que empezó a asediar la portería rojiblanca. Pero entonces emergió la figura enorme de Dani Martín, que realizó hasta ocho paradas, algunas espectaculares, como la que evitó un golazo de Joan Jordán desde fuera del área u otra intervención ante un peligroso disparo de Charles. No pudo hacer nada ante el gol de Cucurella, que con una gran diagonal se zafó de Molinero y convirtió un gran pase largo de Arbilla ni, ya al final, ante el tanto de Charles, que disparó rotundo después de varios rebotes.

Cucurella bate a Dani Martín. / LaLiga.es

Brilló Dani Martín, sobresalió Pablo Pérez, debutó con éxito Espeso e hizo una buena labor en el centro del campo Pedro Díaz. Canteranos que demuestran dar el nivel, arropados en este partido por jugadores especialmente intensos como Álvaro Jiménez o Robin Lod. No se puede decir lo mismo de Cofie, totalmente desacertado, o de un gris Nick Blackman.

No se preocupen; en el próximo mercado el Sporting volverá a fichar laterales suplentes de los suplentes, terceros porteros que no juegan un minuto o una retahíla de mediocentros supuestamente galácticos como los que han ido llegando en los últimos años. Aunque la realidad haya vuelto a sacar los colores a quienes dirigen al Sporting, seguirán sobreviviendo. Aunque la gloria de la supervivencia le toca recibirla en esta jornada al equipo, el único de Segunda que disputará en enero los octavos de la Copa. Y por supuesto al hombre que lo ha cambiado todo, que sigue ganándose por méritos propios el alias de 'Superlópez'.