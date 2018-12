Pilar Pintor será parlamentaria andaluza tras la renuncia de Pepe Ortiz

Pilar Pintor será, finalmente y a falta de que sea oficial, parlamentaria del PP por la provincia de Cádiz en el parlamento andaluz durante la próxima legislatura. La también edil algecireña accederá a la cámara autonómica después de que anoche el cabeza de cartel por la provincia, Pepe Ortiz, anunciara que renunciará a su escaño para seguir siendo alcalde de Vejer de la Frontera.

No puede compatibilizar el cargo, tenía que tomar una decisión y a falta de que el PP lo haga oficial, Ortiz lo decía claramente: "Muchos me preguntan por la calle qué voy a hacer finalmente, si me quedo en la alcaldía o me voy al Parlamento. Como todo lo que soy es gracias a Vejer, he decidido que continuará como alcalde", aseguró el popular.

Así las cosas, si se confirma la renuncia de Ortiz, la lista gaditana del PP al Parlamento correría un puesto y la beneficiada sería Pilar Pintor, que era la número cuatro de dicha candidatura. A preguntas de Radio Algeciras, Pintor no ha desmentido el hecho pero ha asegurado que no se pronunciará hasta que el partido "no se lo comunique oficialmente".

De confirmarse, el Campo de Gibraltar ganaría una nueva representación en la cámara andaluza de cara a la próxima legislatura. A la comarca la representarán además de ellas, las candidatas de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera e Inmaculada Nieto.