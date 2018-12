'Congreso Iberoamericano de Docentes'

Las calles están vacías. La humedad de la noche se ha retirado y luce el sol en este Día de la Constitución que los andaluces celebramos con los resultados de las últimas elecciones aún presentes en todas las conversaciones.

A medida que bajo por la Calle Séneca y me aproximo a la Politécnica se percibe una extraña agitación en el edificio universitario. Mientras la ciudad está apenas despertando, por las puertas del edificio más emblemático de la Universidad de Cádiz en Algeciras entran y salen decenas de personas, la cafetería bulle entre abrazos y risas y en el pasillo se escuchan todos los acentos del español americano y peninsular: el español de Argentina, Chile, Perú o Ecuador se encuentran con los acentos de Andalucía o Asturias mientras el portugués de Brasil y algunos otros idiomas europeos llaman la atención entre tanto hispanohablante.

Así es este I Congreso de Docentes Iberoamericanos que se celebra en Algeciras del 6 al 8 de diciembre: un mosaico de voces de América Latina y Europa que presentan docenas de comunicaciones, ponencias, talleres y pósters sobre una enorme variedad de temas educativos: desde la enseñanza de las ciencias hasta la creatividad literaria, desde la evaluación hasta la atención a la diversidad, no creo que haya una sola temática relevante hoy en Educación que no tenga su hueco en el programa, uno de los más completos que he visto en los últimos años.

El I Congreso de Docentes Iberoamericanos ha sido organizado por la Red de Docentes Iberoamericanos, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras y gracias a la iniciativa de la Asociación de Amigos de la Ciencia, más conocida como Diverciencia. Además, colaboran instituciones como el Centro del Profesorado del Campo de Gibraltar, la Fundación Campus Tecnológico o la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, entre otras instituciones.

Precisamente este amplio listado de entidades organizadoras refleja bien una de las características más peculiares de este Congreso, pues los organizadores han optado por extender sus actividades por toda la ciudad en lugar de concentrarse en un único punto. Así, las comunicaciones y los pósters, con un marcado carácter científico, se presentan fundamentalmente en la Escuela Politécnica de la Universidad de Cádiz; los talleres, más prácticos y abiertos al diálogo, se realizan en las instalaciones del Centro del Profesorado del Campo de Gibraltar; finalmente, las mesas redondas y las conferencias se reparten entre la Fundación Campus Tecnológico y la Politécnica.

Además, tras el arranque en la Politécnica con una primera ronda de comunicaciones, los participantes en el Congreso se trasladaron caminando hasta el Teatro Florida para la inauguración oficial del mismo. Esta idea, que en principio suponía un riesgo, resultó todo unacierto que permitió ofrecer a los congresistas una bonita panorámica del centro de nuestra ciudad, especialmente a su paso por la Plaza Alta.

En resumen, el Congreso ha permitido ofrecer una imagen académica, educativa, cultural y hasta podríamos decir hermosa de la Ciudad de Algeciras. El trabajo colaborativo de las muchas instituciones que participan en la organización ha sido fructífero y la labor de coordinación y empuje que ha ejercido Ana Villaescusa, presidenta del Congreso, junto al trabajo invisible pero incansable y efectivo de Joaquín Asenjo, César Bernal y Óscar Macías ha permitido que disfrutemos en Algeciras de una de las citas educativas del año que pronto acaba.

Solo queda desde este micrófono felicitar a la organización, dar la bienvenida a todos los congresistas y animar a la ciudadanía de Algeciras, especialmente a quienes se dedican a la Educación o sienten interés por ella, que se acerquen a algunas de las sedes del Congreso para disfrutar de las actividades del mismo y, también, para sentir orgullo de que Algeciras sea una Ciudad Educadora y admiración hacia lo que podríamos llegar a ser si continuamos correctamente por ese camino.