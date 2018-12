Arkano y BNT, los 'gallos' españoles que improvisan hasta en sueños y aspiran a reinar en Buenos Aires

Los 16 mejores freestylers de habla hispana se verán las caras ante 12.000 personas este domingo -12:00 hora local, 16:00 en España- en el Club Hípico Argentino de Buenos Aires en la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, que este año contará con dos representantes españoles: Arkano y BNT.

Arkano (Guillermo Rodríguez, Alicante, 1995), ganó en 2015, quedó tercero en 2017 y afronta su cuarta final internacional consecutiva consagrado como uno de los grandes nombres de la improvisación en castellano.

BNT (Javier Bonet, Madrid, 1999), por su parte, debuta a nivel internacional tras imponerse en octubre en la final española en un WiZink Center abarrotado con más de 15.000 personas.

"Es un fenómeno que ha explotado mucho a través de YouTube y las redes sociales, que solo lo encuentras si lo buscas. Pero hay un público y una comunidad muy grande detrás que está lejos del underground, pero también de los grandes medios. Como en un gran limbo particular", cuenta BNT, para luego apostillar: "Está en la calle. Es donde empezó y es algo que hay que recordar siempre. No se puede olvidar la verdadera esencia".

Arkano asegura que "es cuestión de tiempo que tenga más presencia en los grandes medios, aunque en realidad no hace falta (...) Eso suele pasar con corrientes culturales revolucionarias, que primero calan en la gente. Y este es evento más importante de freestyle de habla hispana, toda una locura".

Y aún prosigue el alicantino: "Ha evolucionado el discurso de los freestylers, los recursos utilizados y la profundidad del mensaje". Arkano reconoce entre risas que estas batallas pueden tener un punto similar a Eurovisión por aquella de que cada uno representa a una nación y la gente "se reúne para seguirlas", si bien tras reflexionar un instante apostilla: "Eso sí, aquí hay mucha libertad en los contenidos y de repente sale uno cagándose en el otro con todas las letras y no sé yo eso... Aunque en los debates políticos y del corazón se dicen cosas peores en televisión".

"Al final son batallas, pero se trata de crear", tercia BNT, quien asegura que "no necesariamente el más destructivo va a ganar porque hay otros factores a tener en cuenta". "Las batallas no son solo esa imagen de dos tíos atacándose. Esto viene del rap, que es música, y se trata en definitiva de eso, de crear rap. Han evolucionado mucho", remarca el madrileño.

METODOLOGÍA Y ASPIRACIONES

También se muestran de acuerdo BNT y Arkano a la hora de explicar que no hay en realidad una metodología para esto del freestyle y para afrontar una batalla de gallos. Por eso, el primero señala que su preparación es "relajada: Intento estar distendido hasta el día de la competición, cuando ya me concentro más. Hay que estar fresco mentalmente y con la práctica del freestyle activa para no oxidarte".

Arkano, por su parte, va un poco más allá: "Se entrena rapeando, en los parques y en los escenarios. Yo intento entrenar las emociones, descubrir qué teclas hay que tocar para llegar inspirado al momento de improvisar. Es importante el entrenamiento emocional, si debes ir descansado, tranquilo, cabreado... Estos factores van cambiando e influyen en la motivación".

"Lo ideal es que sea tu inspiración la que te marque los horarios. cuando eso no puede ser así surge la complicación", continúa el alicantino, quien confiesa que en ocasiones sueña que está en una batalla y "el cerebro se pone a trabajar elaborando rimas". "Lo que me pasa es que me despierto con la sensación de si lo estaba haciendo bien o mal, pero no del contenido", bromea.

Curiosamente, esto también le ocurre a BNT, quien recuerda que una vez lo pasó mal soñando que improvisaba y, aunque quería callarse, "no podía". "Cuando me desperté, por fin me calmé", agrega divertido, para luego contar también que muchas veces va por la calle y se pone a improvisar sin darse cuenta: "Una palabra en una marquesina de autobús puede ser suficiente".

FINAL EN BUENOS AIRES

La final de este domingo se podrá disfrutar en vivo a través de www.redbull.tv, a partir de las 16:00 (hora española). Junto a los dos españoles luchará el mexicano Aczino, actual Campeón Mundial defendiendo su título, así como el resto de MCs campeones de cada país de América Latina: Dozer (Argentina), Pepe Grillo (Chile), Rapder (México), Valles-T (Colombia), RVS (Costa Rica), Índico (Panamá), Jaze (Perú), KDT (República Dominicana), Letra (Venezuela), Switch (Ecuador), Yerico (Cuba), Neón (Bolivia) y Wos (Argentina, segundo en 2017).

"No lo veo imposible, pero tampoco fácil", subraya BNT, al tiempo que vaticina que "puede pasar de todo". "Voy con la mentalidad de que puede ganar cualquiera, aunque obviamente es complicado porque es una final internacional. El resultado es algo más secundario", avanza con calma.

Arkano habla con palabras similares, en su caso además asentadas en la experiencia: "Siempre emociona competir pero cada vez disfruto más del proceso lentamente. La primera vez tenía una visión muy ambiciosa de querer ganar y pensar en los contricantes. Ahora se trata de compartir con los compañeros y ya cuando llega el momento sacar el espíritu competitivo a tope. Pero es más unión que confrontación".

"Nosotros dos tenemos opciones", sentencia Arkano tirando de galones, para luego lanzar una reflexión más allá de ganadores o perdedores: "Lo mágico es que lo que está pasando en una batalla es propiedad de quienes lo están viviendo, porque es algo irrepetible que sucede en el instante en base a la realidad construida entre todos". "A mi lo que más me gusta es rapear, no batallar", remacha BNT.

En el jurado, atentos a cada duelo dialéctico, estarán este domingo en Buenos Aires cinco grandes referentes del hip hop y el freestyle: Dtoke, campeón argentino en 2013 y 2015 y campeón internacional en 2013; Duki, uno de los mayores exponentes del trap argentino; Skone, campeón español en 2014 y 2016 y campeón internacional en 2016; Omega, uno de los MCs más respetados de la escena chilena; y Hadrián, rapero mexicano que conquistó la internacional de 2008 y habitual entre los jueces de la competición.

Como maestros de ceremonias estarán Misionero, el presentador de batallas más reconocido de Latinoamérica, y la speaker Queen Mary, incondicional de la Red Bull Batalla de los Gallos en España.