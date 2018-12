Navidad sin pista de hielo

Ciudadanos critica la “falta de previsión” del equipo de gobierno municipal arandino, que se escuda en el poco margen de tiempo que le ha dejado la nueva Ley de Contratos para volver a instalar, como en los últimos años, una pista de hielo en la Plaza Mayor. Esta formación política considera que la animación navideña se va a ver muy resentida por lo que considera una consecuencia de la “dejadez” y la “falta de interés” que demuestra el grupo Popular. Elia Salinero, concejal de Ciudadanos se pregunta con cierta ironía si esta legislación no afecta a otras ciudades del entorno, como Burgos, Valladolid o Palencia, que sí tendrán pistas de hielo para disfrute de la población en estos días. La concejal de Ciudadanos considera que ni siquiera hay que salir fuera de la localidad para comprobar que la Ley de Contratos no ha impedido que se liciten a su debido tiempo servicios de otras concejalías, poniendo como ejemplo el video mupping de Carlos I.

La Plaza de la Constitución también ha estrenado su particular instalación ornamental / cadena SER

Ciudadanos ha hecho públicas sus críticas en una nota de prensa en la que habla de “incapacidad, falta de previsión y preocupante falta de interés en la gestión” por parte del equipo de gobierno por lo que se refiere a las actividades navideñas de ocio, que son fundamentales para lograr el ambiente necesario que incentive que la población haga sus compras y consuma en la localidad en lugar de marcharse a otras ciudades más grandes.