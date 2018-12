Arranca el Mendi Film Festival

La undécima edición del Bilbao Mendi Film Festival desembarca en la villa con una muestra de películas que reúne lo mejor del cine dedicado a la montaña a nivel internacional. Un total de 55 películas compite en la Sección Oficial, estrenada con la austríaca The Dawn Wall, que recoge la ascensión del escalador Tommy Caldwell a The Captain.

Esta pared de granito de más de 2300 metros de altitud es "el epicentro para cualquier escalador americano", ha señalado Tommy Caldwell, considerado el mejor escalador de grandes paredes a nivel mundial. "Está en una ubicación muy accesible, en mitad del Parque Nacional de Yosemite, en California. Tiene la mejor roca", prosigue Caldwell.

LA EDICIÓN DE MÁS ALTO NIVEL

El BMFF proyectará 58 películas de temáticas en torno a la montaña, a la aventura, a deportes extremos, naturaleza o la etnografía. 55 de ellas forman parte de la Sección Oficial, dos de la sección no competitiva Zabalandi -de nueva creación- y la última será el cortometraje amateur ganador del Mendi Short 2018.

El total de películas presentadas a concurso este año es el más alto y el más amplio de todas las ediciones del BMFF: 158 películas de 32 países han presentado su candidatura a formar parte de la Sección Oficial. Las seleccionadas serán proyectadas en el Palacio Euskalduna, la Sala BBK y los cines Golem Alhóndiga entre el 7 y el 16 de diciembre. Las películas, sinopsis y trailers están disponibles en mendifilmfestival.com

Entre los directores que concurren este año al festival se encuentran Michael Brown, Peter Mortimer y Nick Rosen, Zachary Barr y Josh Lowell, Alastair Lee, Elizabeth Chai Varsadelyi, Jimmy Chin, Jim Aikman, Lukasz Borowski, Darcy Hennessey, Arunas Matelis, Ben Sturgulewski, Mathieu Le Lay o Lara Izagirre. Muchos de ellos estarán en Bilbao para presentar sus obras junto a muchos otros directores y productores.

La lista de protagonistas que representarán sus películas también es amplia: los escaladores Tommy Caldwell (The Dawn Wall), Nico Favresse y Sean Villanueva (Notes from the Wall) y los Hermanos Pou (Pim Pam Pou); el surfista Kepa Acero junto al marinero, montañero, y escritor Julio Villar (En Ningún Sitio); los free riders Aymar Navarro y Txema Trull (South Lines); el parapentista Jean-Yves Fredriksen (Blutch); la trail runner Silvia Trigueros (Tor); el alpinista LeoHoulding (Spectre) o el escalador y alpinista David Lama (The Search for the Wooo).

Actividades paralelas

MENDI TALKS Montañismo: un deporte que se entrena. Alberto Iñurrategi y Aitor Alberdi. Sábado 8 de diciembre a las 11:30 en la Sala BBK. Música y escalada en Big Wall. Nico Favresse & Sean Villanueva. Sábado 8 de diciembre a las 19:30 en la Sala BBK. The Climbers. Jim Herrington. Miércoles 12 de diciembre a las 20:00 en el Mendi BC (Plaza Ensanche 11) Cholitas. Pablo Iraburu (Arena Comunicación). Sábado 15 de diciembre a las 11:30 en la Sala BBK. SOS Himalaya: Fundación Iñaki Otxoa de Olza. Con conocidos alpinistas y escaladores que han participado en el libro. Sábado 15 de diciembre a las 11:30 en la Sala BBK.

ZABALANDI: BMFF crea una nueva sección denominada Zabalandi para la proyección de películas fuera de concurso. Serán 2 películas las que la estrenen: Aralar, Mundua Leku den Lurra, dirigida por Garazi Auzmendi, Iban Toledo, Aloña Jauregi y Ion Fontenla (ON Produkzioak), y South Lines, de Aymar Navarro y Txema Trull.

SALAS DE PROYECCIÓN: La Sala BBK para las proyecciones de la Sección Oficial, los Panel Talks y los Mendi Talks, los tributos a Juanjo San Sebastián y Kurt Diemberger, y las sesiones Non Stop del último día de Festival de las películas premiadas. Entre semana se repondrán las películas de la Sección Oficial en los Cines Golem Alhóndiga de Azkuna Zentroa. El Palacio Euskalduna será el punto de partida de Mendi Film Festival 2018