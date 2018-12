Cervera: "El fútbol es trabajo y sacrificio, no es diversión"

Álvaro Cervera valora el trabajo de sus jugadores. No se cansa de repetir cuál debe ser el discurso para ganar los partidos. Cuál es para él el camino más corto para llegar hasta la victoria.

El entrenador cadista valora la eliminatoria de Copa del Rey el buen trabajo de su equipo y reconoce que el buen papel de su equipo se debe al trabajo realizado, pero que estos partidos no sirven para reforzar que ese trabajo, desde su punto de vista, ese es el camino y más que reforzarlo es el único camino. "Es algo que se pone como un plus y para mi no es así. El fútbol no existe sin trabajo y sacrificio. El futbol es eso no es diversión. Reforzamos la idea de que así estamos más cerca de ganar".

El entrenador cadista también valoró las numerosas bajas que tendrá para el próximo partido y reconoció que "tratará de buscar bandas", aunque también reconocía que "el equipo puede jugar de otras formas", en referencia a jugar sin jugadores específicos en esas posiciones.

Algunas de las alternativas que maneja son la de colocar a Agra y Manu en los costados o apostar por jugadores del perfil de Aketxe, Perea o Álex Fernández.