Bohemian Rhapsody, la obra cumbre de Queen

BOHEMIAN RHAPSODY – QUEEN

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA



ARTISTA: QUEEN

CANCIÓN: BOHEMIAN RHAPSODY

AÑO: 1975

HISTORIA: ÓPERA ROCK

BOHEMIAN RHAPSODY

Se ha estrenado hace poco una película biográfica sobre uno de los mejores grupos de rock de los 70 y 80: Queen. Bohemian Rhapsody, Rapsodia bohemia, es el título de la película y es la mejor canción del grupo, y la desmenuzamos hoy en 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' para todos nuestros oyentes.

En realidad, no es una canción, sino seis en una: introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda o final. Muy larga, excesivamente larga para los cánones de la época: algún listillo de la compañía discográfica predijo que Bohemian Rhapsody no tendría ningún éxito porque nadie en la radio emitiría una canción tan larga, de seis minutos. Y que la mezcla de rock y ópera no funcionaría, que no le gustaría al público. Los listillos aquellos se equivocaron por completo, porque Bohemian Rhapsody comenzó a emitirse en la radio en 1975 y se convirtió en un éxito estratosférico; llevó a sus autores a la cima de la fama, les enriqueció a todos y ha llegado a ser el clásico que es hoy.

Musicalmente es un tema riquísimo, que lo tiene todo, como ya hemos dicho. Pero ¿qué decía “Bohemian Rhapsody”? ¿Qué misterios escondía aquella letra tan extraña? ¿Qué parte de autobiografía de Freddy Mercury contenían aquellos versos, aquellas estrofas? Hay multitud de interpretaciones. Y a pesar de lo inconexo del texto, de frases incomprensibles, de los italianismos tan extraños a la cultura del rock y tan cercanos a la ópera, allí se decían muchas cosas de la vida de Freddy. Recordemos que hasta ese año, 1975, Freddy Mercury tenía una novia de toda la vida, Mary Austin. Justo en esos momentos el cantante de Queen se abre al mundo de la bisexualidad y se lo confiesa a su novia; es el momento de la ruptura de la pareja. “Mama, didn’t mean to make you cry”: No quería hacerte llorar, y si mañana no estoy de regreso, tú sigue.

Freddy empezó en esa época a tener sexo con hombres, lo que todavía en los setenta era tabú, y muchas de esas experiencias y sentimientos se esconden en las palabras de la canción. Imágenes sutiles, metáforas ocultas, mensajes secretos con auténtico significado sexual. Arcanos que solo la comunidad gay podría comprender: “adiós a todos, mi tiempo ha llegado, siento escalofríos por toda la espalda, me duele el cuerpo todo el tiempo. Adiós a todos, tengo que irme. Tengo que dejarlo todo atrás y encarar la verdad. Quiero morirme, a veces hubiera deseado no haber nacido” Y luego, en la parte operística, esa de Galileo y fígaro y magnífico y todo el rollo italianizante, dice el coro: “El solo es un pobre chico, sálvenle de esa monstruosidad”. Y luego, él se quiere ir, y el coro no le deja ir. “Will you let me go, no we won’t let you go”. Es la lucha por salir del armario. Y “Let me go”, es puro sexo, no hay que explicar más. Y se habla de Bismillah, de Belzebú y del demonio, para liar más la cosa. Y así todo. Y la canción acaba con ese “Nothing really matters to me”. Nada me importa a mí. El protagonista asume su nueva condición.

Fotos cortesía José Ibarra

“Bohemian Rhapsody” supuso el encumbramiento del grupo y de Freddy Mercury. El cantante eligió aquella vida de fama y excesos y cumplió a la perfección aquel siniestro lema del rock’n’roll: Vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito. En 1991, a los 45 años de edad, Freddy Mercury moría de sida y desde entonces es mito y leyenda. Un gigante. Su vida fue compleja, trágica, literaria y genial, y en la 'HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', le recordamos con aquella joya tan brillante que lo predijo todo: “Bohemian Rhapsody”