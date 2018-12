Empate sin goles el que firmaron Tenerife y Extremadura en un encuentro en el que el conjunto local no fue capaz de romper la tela de araña dibujada por los jugadores entrenados por Rodri, que volvía a la isla al frente del conjunto extremeño.

Tuvo la primera el Tenerife en las botas de Milla a los tres minutos. El centrocampista madrileño no se pensó en intentarlo desde lejos al controlar un balón rechazado por la defensa extremeña, atajando Álvaro con seguridad. Cuatro minutos más tarde lo intentó Kike Márquez desde muy lejos, sin problemas para Dani.

Pero los visitantes pudieron adelantarse en el catorce de la primera parte. Un servicio a Enrica Gallego en posición correcta fue desbaratado en última instancia por Camille. En el córner tuvo Suso que despejar bajo palos el cabezazo de Pardo que remató en solitario. El Tenerife comenzaba a ponerse nervioso ante un rival que se venía arriba.

El partido era de dominio visitante pero Montañés en el treinta y cuatro de partido tuvo otra ocasión tras la pérdida de balón del rival. El atacante blanquiazul lo intentó con un disparo a pesar de estar escorado hacia la derecha pero el balón impactó en el exterior de la red.

A cinco minutos para el descanso fue Naranjo quien tuvo otra buena oportunidad al intentar culminar un gran contraataque, pero el delantero no fue capaz de acertar en el remate al llegar Pardo para impedir su disparo. El Tenerife era un quiero y no puedo mientras los minutos pasaban sin encontrar el equipo de Oltra solución en forma del gol deseado, aunque éste no llegó para ninguno de los dos equipos en el primer tiempo pues De La Fuente Ramos decretó el descanso sin apenas añadir nada al primer episodio del encuentro.

El segundo acto parecía que tenía dueño en el conjunto de Rodri que empezaba dando un susto por medio de Olabe, quien fue capaz de ganarle la partida a Carlos Ruíz pero le faltó acertar a impactar en el balón que le pusieron dentro del área, estando Dani atento para ayudar a que la jugada del cuadro visitante no llegara a más.

Oltra metía a Nano por Montañés buscando mayor presencia dentro de los dominios del equipo de Rodri y el delantero de La Laguna pudo marcar en la primera opción que tuvo tras un servicio de Malbasic, aunque el jugador recién incorporado remató al palo en posición anti reglamentaria.

Llegado el treinta de la segunda mitad fue Naranjo quien desde la frontal obligó a Álvaro a meter la manopla tras un disparo duro del delantero blanquiazul que buscaba puerta. El Tenerife se hacía con el dominio del balón ante un Extremadura que ponía candados y parecía conformarse con el empate.

A cinco minutos para el final llegó la jugada polémica del partido. El colegiado no apreció un claro penalti a Joao por parte de Alex Barrera. Una jugada que pudo determinar el desenlace final del encuentro y que confirmó la mala tarde del trencilla castellano leonés.

En el epílogo del encuentro, Nano no terminó de acertar el servicio que Malbasic le había puesto desde la izquierda, estando muy atento Álvaro para desbaratar la ocasión del conjunto tinerfeño ante la desilusión del aficionado.

El Tenerife se queda con diecisiete puntos en la zona peligrosa de la tabla clasificatoria y comenzará a preparar el derbi del próximo día 16 en el estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas y que se pierde Naranjo al haber visto su quinta cartulina.

Ficha Técnica:

CD Tenerife: Dani Hernández, Cámara (Tayron 88’), Alberto, Carlos Ruiz, Camille, Milla, Undabarrena, Naranjo, Suso (Joao 76’), Montañes (Nano 62’)y Malbasic.

Extremadura UD: Alvaro, Ale Díez, Pomares, Pardo, Zarfino, Kike Márquez (Valverde 79’), Olabe (Barrera 72’), Borja Granero, Fausto Tienza, Enric Gallego y Chuli (Willy 88’).

Árbitro: De La Fuente Ramos (Cast. Leonés). Amonestó a Undabarrena, Naranjo, Cámara, Joao y Milla por el Tenerife y a Olabe, Pomares y Enric Gallego por el Extremadura.

Incidencias: Estadio Heliodoro Rodríguez López, ante 9.317 espectadores. El capitán del CD Tenerife Suso Santana hizo entrega al del Extremadura UD Zarfino de una placa conmemorativa por la primera visita del club al Rodríguez López. La campeona del mundo con la selección sub 17 de fútbol femenino Paola Hernández hizo el saque de honor.