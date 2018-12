Presentan los presupuestos apelando al apoyo de la oposición

La Junta de Gobierno ha aprobado el borrador de los presupuestos de 2019 que contará con un importe de más de 184,4 millones de euros. Supone algo más de cinco millones de lo presupuestado en el ejercicio de 2018.

El equipo de gobierno ha explicado, durante más de una hora de rueda de prensa, algunas de las inversiones que se podrían realizar en el caso de que se sacasen adelante las cuentas previstas. El alcalde de Elche, Carlos González, ha explicado que se trata de unos presupuestos "realistas e inversores dirigidos a favorecer el crecimiento".

González ha destacado la especial atención que se le presta en el presupuesto a cuestiones sociales o a los barrios y las pedanías con siete actuaciones concretas en las partidas como La Marina, la Hoya, El Altet, Torrellano o Arenales. Asimismo, también se va a invertir, sobre todo, en la zona de Carrús. Además, cuentan con 3,5 millones de euros de la estrategia DUSI que se destinará, entre otras cosas, para la creación de un polideportivo adaptado.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, ha aclarado que estos presupuestos tienen como horizonte, también, la candidatura Elx 2030 con inversiones concretas.

Finalmente, el portavoz del Partido de Elche, Jesús Pareja, ha explicado que no está de acuerdo con el 100% con el presupuesto. Sin embargo, hace hincapié en la inversión prevista para las pedanías y el deporte. Pareja no entiende que la oposición pueda decir que no a estas cuentas.

Precisamente, ahí reside uno de los grandes problemas de estos presupuestos, que no cuentan, a priori, con el apoyo del resto de grupos políticos. Ciudadanos, su único valedor en los pasados ejercicios, ha impuesto como condición para apoyar las cuentas que se aplique una rebaja del IBI en un 6,5% como se aprobó por mayoría en sesión plenaria.

Sin embargo, el alcalde ha destacado lo llamativo que resulta que en año anteriores el IBI era negociable, y ahora les resulta imprescindible. González ha pedido a Ciudadanos que aclare si prefieren unos presupuestos "que invierten y ayudan" o prefieren rebajar el IBI "que beneficia tan solo a unos pocos". Además, ha recordado que por cuestión de plazos, la bajada en el Impuesto de Bienes Inmuebles no se podría aplicar en el ejercicio de 2019, sino que pasaría a enero de 2020.

Mollà ha aclarado que pese a que, en principio, los grupos han adelantado que no van a apoyar las cuentas, la obligación del gobierno municipal es presentarlas. Ha pedido a Ciudadanos que aclaren a qué partidas están dispuestos a renunciar por aplicar la rebaja en el IBI.

El alcalde ha aclarado que los presupuestos podrían aprobarse por mayoría absoluta, esto es con el apoyo de la oposición, o simple que implicaría la abstención de Ciudadanos. Pese a que la situación actual indica que no contarán con el consenso de la formación naranja, González no ha querido hablar todavía de prorrogar los presupuestos de 2018 "hasta que no se produzca".

El equipo de gobierno presentará los presupuestos a los grupos en la próxima Comisión de Hacienda. Asimismo, también quieren explicarlos ante la Federación de Asociación de Vecinos y, finalmente, en el pleno municipal.