La oposición veta las cuentas del Tripartito

Los grupos mayoritarios de la oposición vetaran los presupuestos del equipo de gobierno. Ciudadanos mantiene su postura de votar en contra si no se aprueba una rebaja del IBI como así ha venido proponiendo en los últimos meses, mientras que el PP los califica de chantaje e irreales.

Los portavoces de PP, Pablo Ruz y de CS, David Caballero no apoyaran los prespuestos presentados hoy por el tripartito. Los grupos principales de la oposición no comparten las cuentas presentadas hoy mismo. CS insiste en que sin bajada del IBI no habrá voto favorable a los mismos, mientras que el PP los considera irreales fruto del agotamiento del tripartito, a seis meses vista de las elecciones.

El portavoz popular, Pablo Ruz, ha asegurado en Radio Elche, que la escenificación de hoy es otra huida hacia adelante del equipo de gobierno. Entiende que son unos prespuestos irreales, condenados al fracaso, a falta de seis meses para las elecciones.

El portavoz de CS, David Caballero, se ha reafirmado en la postura de los últimos meses. Sin una bajada del 6,5 por cien del IBI como así ha reclamado su formación votarán en contra.

Caballero justifica esta decisión al entender que su medida favorece a los ilicitanos teniendo en cuenta que desde el Ayuntamiento hay prevista una recaudación extraordinaria de 13 millones en el impuesto de bienes e inmuebles, además de haber solventado en 21 millones la deuda con los bancos.