El Noia mide su recuperación ante el líder

El Agustín Mourís de Noia se vestirá de gala para el derbi gallego de la jornada en el que el líder de la competición, el Burela Pescados Rubén, medirá el buen momento y la reacción del Noia Portus Apostoli tras el cambio en el banquillo. La visita de los de A Mariña garantiza un ambiente si cabe más álgido en la bombonera noiesa en un duelo que tendrá como testigo las cámaras de la TVG2 (sábado 17:00 horas).

El técnico del equipo noiés, Marlon Velasco le otroga un significado emocional al partido en el que en la pasada jornada lograron empatar en la pista del Real Betis, que era el líder, porque “nos faltaba que nos creyésemos que eramos capaces de puntuar en cualquier pabellón y ante cualquier rival”.

Consciente del tipo de bloque al que se enfrentarán, “es un partido de altos vuelos”, afirma el técnico, que insiste en que “por la situación en la que estamos pues no estamos para dar por perdido ningún punto y ojalá logremos la victoria y seamos los primeros en derrotar al Burela”. A Marlon no le cabe duda “que jugamos contra un equipo que está hecho para ascender a Primera División, que son palabras mayores, y que ahora mismo a todos los niveles estamos muy lejos de lo que es Burela. Pero estamos en la misma categoría y para nosotros es una oportunidad y deseo y espero que el equipo lo entienda como tal. No tengo duda que en competición vamos a dar el 100% pero además hay que hacer muchas cosas bien a nivel táctico y leer bien el partido para tener alguna opción de victoria o empate”.

El hecho de que sea un derbi, que siempre le otorga un cariz especial al partido; Marlon lo entiende más que como una rivalidad entre clubes y equipos, “que es muy sana”, lo entiende como “tema ambiental y de la aficción de ambos equipos pues me imagino que de Burela también vendrá representación”.